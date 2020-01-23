Непредсказуемое возвращение на Землю: где и когда упадет китайская ракета

Всего несколько недель назад вторая ступень ракеты Falcon 9 американской компании Space X совершила неконтролируемое возвращение в атмосферу Земли после вывода на орбиту коммуникационных спутников Starlink. Ракета осветила ночное небо над жилыми районами Портленда в штате Вашингтон.

Теперь эксперты по космосу ожидают, что в ближайшие дни подобное произойдет с китайской ракетой-носителем "Чанчжэн-5В" (Long March 5B или CZ-5B). На данный момент невозможно точно предсказать, где и когда обломки этой ракеты упадут на Землю.

Европейское космическое агентство (ESA) наблюдает за происходящим.

На запрос DW в ESA ответили, что неконтролируемый вход ракеты CZ-5B в земную атмосферу будет самым крупным событием за последние 20 лет, однако трудно быть точным в прогнозах, поскольку неизвестна "масса ракеты на данный момент". Как отметили в ESA, знать это необходимо для того, чтобы контролировать вывод с орбиты ракеты или отработавшего свое спутника и знать, где он достигнет поверхности Земли. И поскольку неконтролируемое возвращение на Землю, похоже, заложено в конструкции ракеты CZ-5B - до сих пор она делала это один раз в мае 2020 года, - мировое космическое сообщество с интересом наблюдает за происходящим.

Ракета для доставки тяжелых грузов

"Чанчжэн-5В" является тяжелой ракетой-носителем, которая, как и европейская Ariane 5 или американские Falcon 9 и ракеты-носители семейства Delta компании Boeing, предназначена для доставки на орбиту тяжелых и крупногабаритных грузов. Нынешняя CZ-5B 29 апреля успешно вывела на низкую околоземную орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей китайской орбитальной станции. В открытых источниках нет подробного описания конструкции этой ракеты, однако, по оценкам, ее высота составляет 33,2 метра, диаметр - 5 метров, сухой вес - около 19,8 тонны, сообщило ESA на запрос DW.

По оценкам, высота ракеты "Чанчжэн-5В" составляет 33,2 метра, диаметр - 5 метров

В сообщении ESA также говорится, что "все прогнозы (касательно входа ракеты в атмосферу. - Ред.) содержат значительную неопределенность". Подразделение ESA, занимающееся космическим мусором, прогнозирует, что CZ-5B войдет в атмосферу 9 мая в 5:23 часа UTC (8:23 мск). Однако подобные предсказания содержат "типичное окно неопределенности" в 20%, и это означает, что предположительное время входа ракеты в атмосферу может произойти в период +/- 26,44 часа.

Поэтому "при неконтролируемом входе в атмосферу, подобному ожидаемому, невозможно точно предсказать, где объект или его обломки упадут" на Землю, говорится в сообщении ESA. По данным агентства, "это в основном связано с тем, что плотность атмосферы, которая приводит к снижению орбитальной высоты до возможного возвращения в атмосферу, не очень хорошо известна на высоте ниже 300 километров, поскольку космические корабли редко используются для сбора подобных данных".

Все желающие могут воспользоваться общедоступным трекером ESA для орбитальных объектов и выполнить поиск по запросу "COSPAR ID number 2021-035B", чтобы следить за перемещением китайской ракеты CZ-5B.

В зоне риска Нью-Йорк, Веллингтон и Пекин

Неопределенность касательно времени и места входа ракеты CZ-5B в атмосферу вызвала опасения о том, упадет ли ракета в каком-либо населенном пункте или неподалеку от него. Могут ли обломки этой огромной ракеты при входе в атмосферу не сгореть и тем самым при падении нанести ущерб или привести к человеческим жертвам?

Орбитальная станция США Skylab

Специалисты ESA считают, что "в целом можно исключить падение обломков на любую часть поверхности Земли". Однако так называемая зона риска включает регионы между 41 градусом северной и 41 градусом южной широты. Для стран, входящих в ESA, риск есть для "отдельных регионов Греции, Италии и Испании". CZ-5B имеет наклонение орбиты в 41 градус, что означает, что Нью-Йорк в США, юг Чили, Веллингтон в Новой Зеландии и столица КНР Пекин также находятся в зоне риска.

Ряд экспертов по космосу, в том числе и сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл, наблюдают за траекторией падения китайской ракеты. По мнению Макдауэлла, не контролируемое возвращение в атмосферу CZ-5B будет значимым событием, но не настолько крупным, как падение Skylab - первой и единственной орбитальной космической станции США. В 1979 году она сошла с орбиты и разрушилась, часть ее обломков упали на территорию Австралии, другая часть - в Индийский океан.

Неконтролируемое падение объектов до сих пор происходило из-за сбоев

Освоению космоса всегда сопутствуют большие риски: что-то выходит из строя, в ракетах заканчивается топливо, возникает техническая ошибка, не отделяется первая ступень ракеты. Когда это происходит, даже все выжившие при этом все равно чувствуют себя позже неловко и опустошенно.

Некоторые эксперты предполагают, что неконтролируемое падение китайской ракеты могло быть запланировано. Макдауэлл пишет в Twitter: "До того, как CZ-5B начала полеты, с 1990 года не было "по замыслу" неконтролируемых заходов в атмосферу объектов весом более 10 тонн. Падение DOS-6 ("Салют-7"), STS-107 и "Фобос-Грунт" - все они произошли в результате сбоев".

Советская орбитальная станция "Салют-7" упала в феврале 1991 года на юге Аргентины и Чили. STS-107 была последней миссией американского челнока "Колумбия". Он разрушился в 2003 году при спуске в плотных слоях атмосферы, экипаж погиб. "Фобос-Грунт" был российской автоматической межпланетной станцией, которая предназначалась для доставки образцов грунта с одноименного спутника Марса на Землю. После запуска в ноябре 2011 года станция из-за сбоя не смогла покинуть околоземную орбиту. В январе 2012 года она сошла с орбиты и сгорела в плотных слоях атмосферы.

В последние годы Китай добился больших успехов в освоении космоса, совершив высадку зонда на Луну и вернув образцы горных пород обратно на Землю. Но не обошлось без неудач. В 2018 году прототип новой китайской космической станции упал в Тихом океане после того, как был потерян контроль над ним.

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