Модуль китайской станции несет на Землю образцы лунного грунта

Модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта вечером в четверг, 3 декабря, взлетел с поверхности Луны. Об этом сообщает Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Ранее в тот же день, 3 декабря, посадочный модуль станции совершил забор грунта на Луне и поместил его в контейнеры для отправки на Землю. Как сообщается на сайте CNSA, чтобы собрать образцы лунной геологической породы, зонд пробурил в лунной скале отверстие глубиной в два метра. Забор проб осуществлялся с помощью руки-манипулятора.

Панорамный снимок, сделанный зондом "Чанъэ-5" после прилунения

Зонд "Чанъэ-5", состоящий из посадочного модуля со взлетным аппаратом и орбитального модуля с аппаратом, предназначенным для возвращения на Землю, был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") 23 ноября. Неделю спустя, 1 декабря, посадочный модуль совершил прилунение в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

Ожидается, что в ближайшее время состоится стыковка взлетного аппарата, в котором находится капсула с двумя килограммами лунного грунта, с орбитальным модулем станции. Посадка возвращаемого на Землю аппарата должна произойти 16 декабря на севере КНР в автономном районе Внутренняя Монголия.

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