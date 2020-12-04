 Модуль китайской станции несет на Землю образцы лунного грунта | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.12.2020

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Мир

Модуль китайской станции несет на Землю образцы лунного грунта

Китай может стать третьей страной, после США и бывшего СССР, сумевшей доставить лунный грунт на Землю, и первой космической державой, реализовавшей такой проект с 1976 года.

Китайский зонд Чанъэ-5 собирает пробы лунного грунта

Китайский зонд "Чанъэ-5" собирает пробы лунного грунта

Модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта вечером в четверг, 3 декабря, взлетел с поверхности Луны. Об этом сообщает Национальное космическое управление Китая (CNSA).

Ранее в тот же день, 3 декабря, посадочный модуль станции совершил забор грунта на Луне и поместил его в контейнеры для отправки на Землю. Как сообщается на сайте CNSA, чтобы собрать образцы лунной геологической породы, зонд пробурил в лунной скале отверстие глубиной в два метра. Забор проб осуществлялся с помощью руки-манипулятора.

Панорамный снимок, сделанный зондом Чанъэ-5 после прилунения

Панорамный снимок, сделанный зондом "Чанъэ-5" после прилунения

Зонд "Чанъэ-5", состоящий из посадочного модуля со взлетным аппаратом и орбитального модуля с аппаратом, предназначенным для возвращения на Землю, был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") 23 ноября. Неделю спустя, 1 декабря, посадочный модуль совершил прилунение в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

Ожидается, что в ближайшее время состоится стыковка взлетного аппарата, в котором находится капсула с двумя килограммами лунного грунта, с орбитальным модулем станции. Посадка возвращаемого на Землю аппарата должна произойти 16 декабря на севере КНР в автономном районе Внутренняя Монголия.

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    Автор: Илья Коваль


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