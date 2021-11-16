Германия осудила испытания российской противоспутниковой ракеты

Подобное безответственное поведение опасно, а образовавшийся в результате испытаний космический мусор на годы затруднит использование космоса, подчеркнул МИД Германии.
Правительство Германии очень обеспокоено испытанием Россией наземной противоспутниковой ракеты, которая уничтожила советский спутник, говорится в сообщении ведомства во вторник, 16 ноября.
В результате поражения спутника на низкой околоземной орбите образовалось большое количество мусора, который на долгие годы затруднит свободное использование космоса для всех стран, обращает внимание МИД ФРГ. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, образовавшиеся обломки подвергают дополнительным рискам экипаж Международной космической станции.
Берлин считает, что подобное безответственное поведение несет высокий риск эскалации. Испытание подчеркивает растущие риски и угрозы безопасности и стабильности в космосе и настоятельную необходимость достижения международным сообществом соглашения о правилах мирного и устойчивого использования околоземного пространства, а также о мерах по укреплению безопасности и доверия, говорится в заявлении МИД.
Германия вместе со своми партнерами призывает все страны принять участие в разработке принципов ответственного поведения в космосе.
Россия провела испытания в космосе 15 ноября. Противоспутниковая ракета прямого перехвата (DA-ASAT) поразила советский спутник "Космос-1408" ("Целина-Д"), в результате чего на низкой околоземной орбите образовалось поле обломков.
Первым о российских испытаниях сообщило американское командование Космическими силами (USSPACECOM), входящее в состав ВВС США. Глава Космического командования США Джеймс Дикинсон заявил, что Россия “продемонстрировала намеренное пренебрежение к безопасности, сохранности, стабильности и долгосрочной устойчивости космического пространства для всех стран". В результате образовалось более 1500 обломков отслеживаемого орбитального мусора, что в дальнейшем может привести к возникновению сотен тысяч более мелких фрагментов, подчеркнул он.
В Госдепартаменте заявили, что США и их союзники будут работать над ответом на "опасное и безответственное поведение России", угрожающее "долгосрочной устойчивости космического пространства".
Вскоре после заявления властей США российское Минобороны подтвердило информацию о запуске ракеты и подчеркнуло, что испытание прошло успешно.
Ведомство настаивает, что образовавшиеся в результате него фрагменты "не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности", а также обращает внимание на то, что аналогичные испытания ранее проводили США, Китай и Индия.
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