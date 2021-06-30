Немецкие уфологи об отчете американской разведки по НЛО

Вы еще помните об Оумуамуа - сигарообразном небесном теле, которое прошло через нашу Солнечную систему осенью 2017 года, а затем снова исчезло в глубинах космоса? Это был первый случай, когда астрономы наблюдали гостя, прибывшего из-за пределов Солнечной системы. И какого гостя! Необычная форма, необычная траектория, необычные скорости, - столько всего необычного, что даже серьезные ученые стали рассуждать в уважаемых СМИ на предмет того, а не является ли этот загадочный объект межпланетным космическим кораблем.

Гость из другой Солнечной системы

Одни ли мы во Вселенной? Этот вопрос волнует человечество с очень давних пор. И чем больше мы узнаем о громадных масштабах космоса, тем длиннее становится список потенциально обитаемых планет. И тем больше мы вдохновляемся идеей существования внеземного разума. И тем яснее нам становится, как мало мы на самом деле знаем. "Мы всего лишь маленькая голубая планета в центре бесконечной Вселенной, где может быть все, что угодно", - рассуждает в беседе с DW 43-летний лейпцигский журналист и уфолог Роберт Фляйшер (Robert Fleischer). Он возглавляет уфологическое общество Exopolitik Deutschland и выпускает свою программу Exopolitik TV. На его канал на YouTube подписаны 100 тысяч человек.

То, чему нет объяснения

На протяжении долгих лет Роберт Фляйшер собирает и изучает всю доступную информацию о неопознанных летающих объектах. К слову, читает он на пяти языках. Публикации отчета специально созданной в США военной оперативной группы по изучению неопознанных воздушных явлений (НВЯ) журналист ждал, но спокойно, без фанатизма. "Я полагаю, из этого будет следовать вывод о том, что вокруг летают аппараты, обладающие поразительными характеристиками - летными характеристиками, которые мы не можем объяснить, которые превосходят наше понимание", - безо всякого пафоса говорит он.

Фото из отчета разведки США

В отчете американской разведки документально зафиксировано 144 НВЯ, наблюдавшихся с военных кораблей и истребителей США. На протяжении десятилетий Пентагон вел систематический сбор таких сообщений, но долгое время держал эту информацию под замком. В 2017 году газета The New York Times сообщила о существовании сверхсекретной "Расширенной программы идентификации угроз для аэрокосмической отрасли".

И Пентагон в ответ на это вдруг признал подлинными три скандально известных видео с НЛО, которые в 2007 и 2017 годах без разрешения минобороны США попали в открытый доступ и циркулируют в интернете, а также заявил, что ведутся интенсивные дебаты о природе этих явлений. Как говорится в опубликованном сейчас докладе, четкого и последовательного объяснения неопознанным летающим объектам нет до сих пор. "В нашем наборе данных нет достаточной информации, чтобы дать инцидентам конкретные объяснения", - читаем в отчете. Что касается гипотетической внеземной жизни, то указания на это в опубликованном документе отсутствуют.

В мае бывший президент США Барак Обама неожиданно затронул тему НЛО на одном телевизионном ток-шоу. Он подтвердил, что американские военные наблюдали за НЛО и что в архивах есть фотоматериал и записи о небесных объектах, происхождение которых невозможно объяснить. "Мы не можем объяснить, как они двигались, их траекторию. У них не было просто объясняемой схемы", - сказал тогда политик.

Спутники Starlink и горячая линия по НЛО

По мнению Хансюргена Кёлера (Hansjürgen Köhler), шумиху вокруг НЛО спровоцировали именно высказывания Обамы. Кёлер практически единолично руководит Центральной научно-исследовательской сетью по изучению необычных явлений, или сокращенно CENAP в Михельштадте, федеральная земля Гессен. Более четырех десятков лет он занимается НЛО. Как признался астроном-любитель в интервью DW, из человека, который горячо верил в существование НЛО, он превратился за это время в убежденного скептика.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, проведенный SpaceX в ноябре 2019 года

На горячую линию, которую он курирует, ежегодно поступают тысячи сообщений. И подавляющее большинство "чудес", о которых в них идет речь, на поверку оказываются естественными явлениями, отмечает Кёлер. По его словам, "уровень раскрываемости" составляет 97 процентов. А оставшиеся три процента "феноменов" остаются без объяснения лишь потому, что о них просто недостаточно информации.

С конца 2019 года телефон горячей линии по НЛО звонит чаще, чем раньше - но не потому, что в небе стало появляться больше неопознанных летающих объектов, а потому, как с улыбкой констатирует Кёлер, что на орбите уже размещено свыше 1600 спутников Starlink, с помощью которых компания Илона Маска SpaceX планирует обеспечить высокоскоростной широкополосный доступ в интернет по всему миру. По словам уфолога, в 2020 году в CENAP зарегистрировано в общей сложности 895 звонков. И 602 из них осуществлены через спутниковую систему связи Starlink.

За открытое обсуждение важной темы

Немцы любят проводить свой досуг в компаниях - вместе с людьми, с которыми их объединяют общие хобби. Поэтому в Германии много клубов по интересам. Создают такие клубы и уфологи-любители. Одним из самых значимых в стране считается Общество по исследованию феномена НЛО (GEP) в Люденшайде, федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия. GEP не только издает свой журнал, но и ведет базу данных по результатам наблюдений за НЛО. В настоящее время она содержит 140 тысяч записей.

Как и Хансюрген Кёлер, эксперты GEP находят естественное объяснение 95 процентам замеченных в небе "чудес", будь то фольгированные воздушные шары, которые издалека похожи на НЛО, или пролетавшие в вечернее время перед объективом фотокамеры и случайно запечатленные насекомые, которые на фото потом выглядят, как светящиеся вдалеке в ночном небе летающие тарелки, а иногда - даже, как спутники. Ну, а что с оставшимися пятью процентами? "Возможно, это тоже естественные природные явления, которые мы просто пока не можем объяснить", - отвечает на вопрос DW председатель общества Ханс-Вернер Пайнигер (Hans-Werner Peiniger).

Как отмечает журналист Роберт Фляйшер, уфологам-любителям увидеть своими глазами НЛО вряд ли удастся, а вот у военных, которые контролируют воздушное пространство с помощью радаров и других специальных приборов, возможностей в этом смысле гораздо больше. При этом его немало удивляет то, что американская разведка, так долго скрывавшая информацию о замеченных неопознанных летающих объектах, вдруг обнародовала свой отчет. Но, как бы то ни было, Фляйшер и его единомышленники однозначно за то, чтобы тема пришельцев не замалчивалась и с нее был окончательно снят ярлык секретности - во избежание новых слухов и домыслов.

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