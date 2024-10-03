В районе Курской АЭС начался пожар из-за сбитого БПЛА

Крушение БПЛА привело к взрывам в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской АЭС, сообщил губернатор Курской области. В пресс-службе "Росатома" заявили, что АЭС работает в штатном режиме.

В результате падения беспилотника в районе города Курчатов Курской области в четверг, 3 октября, произошел пожар. Дрон упал в пяти километрах от Курской атомной электростанции (АЭС), по словам губернатора региона Алексея Смирнова, взрывы произошли в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской АЭС. Информации о пострадавших и погибших нет. В пресс-службе "Росатома" заявили, что АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон на объекте находится в пределах нормы.

Прокремлевские Telegram-каналы Mash и Shot опубликовали кадры с места пожара, обвинив Вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытке атаковать Курскую АЭС беспилотниками и ракетами.

Украинская сторона отрицает свою причастность к инциденту. "Россияне показывают какой-то пожар в Курчатове и на видео есть взрыв на земле. При чем здесь обстрел АЭС? Она далековато", - заявил телеканалу "Суспільне" глава Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко. Сообщения об украинских ударах по Курской АЭС в своем Telegram-канале также опроверг спикер МИД Украины Георгий Тихий.

На Курской АЭС сейчас работает только один энергоблок

Курская АЭС - одна из крупнейших электростанций в России. В ее составе - четыре энергоблока. Сейчас полноценно работает только один из них, еще два эксплуатируются без генерации, а четвертый находится на плановом ремонте. Курская АЭС имеет реактор такого же типа, что и Чернобыльская, при этом на нем нет специального купола, что делает АЭС "чрезвычайно уязвимой", отмечал глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По словам Гросси, в случае попадания снаряда или "какого-то внешнего воздействия на активную зону этого реактора" может произойти "ядерный инцидент, возможно, с выбросом радиации".

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины начали наступление на территории Курской области РФ 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил операцию необходимостью создания на территории России "буферной зоны". По его мнению, наступление ВСУ в Курской области нарушило запланированные наступательные операции российских войск, целью которых, вероятно, было расширение зоны активных боевых действий на северо-востоке Украины. C 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции.

При этом в Киеве неоднократно заявляли о предоставлении жителям Курской области гуманитарной помощи и проведении эвакуации как в сторону Украины, так и в РФ. В сентябре ВС РФ начали контрнаступление в регионе.