В ООН призвали РФ к сотрудничеству в расследовании отравления Навального

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало Москву провести "тщательное, прозрачное, независимое и беспристрастное расследование" отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" российского оппозиционера Алексея Навального либо сотрудничать в таком расследовании. "Число случаев отравления или других форм целенаправленных убийств нынешних или бывших российских граждан как в самой РФ, так и на территории иностранных государств на протяжении двух последних десятилетий вызывает глубокую тревогу", - заявила во вторник, 8 сентября, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Кроме того, она выразила сожаление в связи с "неспособностью во многих случаях привлечь виновных к ответственности и обеспечить правосудие". Бачелет также отметила, что нервно-паралитические веществаи радиоактивные изотопы, такие как "Новичок" и полоний-210, представляют собой сложные вещества, которые чрезвычайно трудно получить в распоряжение. "Это вызывает множество вопросов. Зачем нужны такие вещества? Кто их использует? Как они их приобрели?" - приводятся слова Бачелет в заявлении, опубликованном на сайте УВКПЧ.

Одновременно Мишель Бачелет обратила внимание, что и до предполагаемого отравления Алексей Навальный подвергался преследованиям, арестам и нападениям. "Навальный явно нуждался в государственной защите, даже если он был политическим шипом в боку правительства", - подчеркнула она и призвала российские власти полностью расследовать "очень серьезное преступление, совершенное на территории России".

Отравление Алексея Навального

Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Находящегося в медикаментозной коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин после длительной задержки. Эксперты "Шарите" обнаружили у Навального признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Спецлаборатория вооруженных сил Германии - бундесвера по просьбе "Шарите" провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина. Эксперты установили следы химического вещества группы "Новичок", их выводы не подлежат сомнению, сообщил ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

7 сентября берлинская клиника "Шарите" сообщила, что состояние здоровья Навального улучшилось и его вывели искусственной комы. Процедура искусственной вентиляции легких постепенно прекращается. По словам медиков, Навальный реагирует на вербальные раздражители. Однако долгосрочные последствия отравления еще слишком рано оценивать, подчеркнули врачи.

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