В ограду резиденции Меркель в Берлине врезался автомобиль

В ограду Ведомства федерального канцлера ФРГ в центре Берлина врезался автомобиль с антиглобалистскими лозунгами на дверцах. В результате инцидента, произошедшего утром в среду, 25 ноября, поврежден металлический забор.

Сообщений о жертвах не поступало. Полиция задержала водителя автомобиля. В настоящее время выясняется, был ли инцидент совершен преднамеренно, сообщила представитель полиции.

В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) проводит видеоконференцию с премьер-министрами федеральных земель, на которой предполагается продлить режим локдауна и обсудить дальнейшие меры по борьбе с распространением коронавируса.

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