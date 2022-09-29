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Члены партии АдГ Йорг Мойтен и Алис Вайдель
Члены партии АдГ Йорг Мойтен и Алис ВайдельФото: Sina Schuldt/picture alliance/dpa
КонфликтыРоссия

В офисах партии АдГ в Германии прошли обыски

56 мин. назад

Правоохранители провели обыски в нескольких офисах партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) - ее бывших лидеров обвиняют в финансовых нарушениях.

https://www.dw.com/ru/v-ofisah-partii-adg-v-germanii-prosli-obyski-po-delu-o-nezakonnom-finansirovanii/a-63274549

Прокуратура Берлина, а также правоохранительные органы ряда других федеральных земель Германии провели в среду, 28 сентября, обыски в штаб-квартире и ряде региональных отделений партии "Альтернатива для Германии", сообщает агентство dpa. Обыски проводились в связи с подозрениями в нарушении партийного законодательства и растрате бывшим лидером и казначеем АдГ.

По данным ведомства, бывший лидер АдГ Йорг Мойтен (Jörg Meuthen) и экс-федеральный казначей партии Клаус-Гюнтер Форман (Klaus-Günther Fohrmann), отвечавшие за составление отчетов о деятельности АдГ за 2016-2018 годы, могли нарушить партийное законодательство и подозреваются в растрате, так как их отчеты содержали "предположительно ошибочную информацию относительно партийных пожертвований". В их отношении ведется расследование.

Кроме того, правоохранители хотят прояснить "несколько моментов, касающихся финансирования избирательной кампании 2017 года" - в прошлом АдГ оштрафовали более чем на 400 тысяч евро за иностранное финансирование предвыборных кампаний Гидо Райля (Guido Reil) и Мойтена, которые баллотировались в Европарламент. В том же году бундестаг обращал внимание на иностранное финансирование предвыборной кампании, в результате которой АдГ впервые прошла в парламент Германии.

Обыск проводился в семи помещениях партии в Берлине и трех федеральных землях: Баден-Вюртемберге, Баварии и Северном Рейне - Вестфалии, в результате мероприятий были скопированы различные "документы и носители информации".

Член партии АдГ Алис Вайдель (Alice Weidel) и ее председатель Тино Хрупалла (Tino Chrupalla) раскритиковали следственные мероприятия. Вайдель назвала их "мерой запугивания АдГ как самой важной оппозиционной партии в Германии", а Хрупалла заявил, что, если бы прокуратура заранее сообщила о мероприятиях, партия предоставила бы ей необходимые документы.

"Альтернативу для Германии" не раз критиковали за близость с Кремлем

В бундестаге правопопулистская партия не толькосоздавала помехи работе парламентариев, но и продвигала пророссийскую повестку - в 2020 году руководство АдГ встречалось в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а после начала войны России против Украины представители АдГ на дебатах в парламенте выступали за запуск газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, в сентябре несколько членов партии отправились в Россию и заявили о намерении посетить оккупированную российскими войсками часть Донбасса - хотя за эту идею их раскритиковало даже руководство самой АдГ.

Конфликт из-за курса в отношении РФ есть и в самой партии

В марте 2022 года в руководстве АдГ разгорелся конфликт вокруг курса председателя партии Тино Хрупаллы в отношении России и российского вооруженного вторжения в Украину. По сведениям dpa, за месяц с начала войны ряды АдГ покинули несколько сотен человек из-за несогласия с позицией председателя, который заявлял, что "в эти дни нашей целью не могут быть поиски лишь одного виновного". 

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