В Нижней Саксонии напали на депутата партии "зеленых"

Депутат земельного парламента (ландтага) федеральной земли Нижняя Саксония Мари Колленротт (Marie Kollenrott) от партии "Союз-90"/"зеленые" подверглась нападению. Инцидент произошел днем в субботу, 26 мая, когда политик занималась агитацией у своего предвыборного стенда, установленного у городской ратуши в Геттингене, передает агентство dpa.

По данным полиции, некий оказавшийся рядом со стендом мужчина сделал уничижительные комментарии в адрес Колленротт. Между политиком и оскорблявшим завязалась дискуссия, после чего тот подошел к женщине и несколько раз ударил ее "по верхней части тела". У 39-летней Колленротт зафиксированы ушибы на руках, госпитализация ей не потребовалась.

Находившиеся рядом с депутатом граждане проследили за мужчиной, сообщив об инциденте в полицию. Вскоре нарушителя задержали недалеко от места происшествия. После установления личности его отпустили, подробные данные о мужчине не разглашаются - сообщается лишь, что ему 66 лет. Отдел защиты государственной безопасности при Федеральном ведомстве по уголовным делам начал расследование инцидента.

Немецкие политики осудили продолжающиеся нападения на коллег

Происходящие в последние недели случаи нападений на немецких политиков во время их избирательных кампаний "остаются неприемлемыми", премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль (Stephan Weil). "То, что мы сейчас переживаем, является опасным развитием событий. Наша демократия работает только в том случае, если люди могут также публично выражать свои убеждения", - заявил он, призвав принять меры против "безнравственной агрессии".

Региональная руководительница "зеленых" Анне Кура (Anne Kura) заявила, что партия самым решительным образом осуждает нападение. Насилие никогда не должно быть инструментом политических дебатов, отметила она: "Физические атаки на демократов - это нападение на нашу демократию. Мы шокированы этим, но нас не запугать".

К тому, чтобы напавший на Колленротт мужчина "ощутил все последствия верховенства закона", призвал лидер парламентской группы ХДС в Нижней Саксонии Себастьян Лехнер (Sebastian Lechner).

В ФРГ всплеск нападений на политиков

В последние недели в разных регионах Германии участились нападения на политиков из различных партий. Чаще всего эти инциденты происходили в то время, когда политики проводили предвыборную агитацию, а пострадавшими оказывались представители правящей коалиции. Министры внутренних дел 16 земель ФРГ в связи с атаками провели экстренное совещание - его участники высказались за усиление защиты политиков, а также за ужесточение уголовного права в этой области.

За несколько дней до инцидента с Колленротт о нападении на своего члена сообщала и правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) - некий мужчина ударил депутата от АдГ в Саксонии Марио Кумпфа (Mario Kumpf), когда тот шел в супермаркет в городе Эберсбах-Нойгерсдорф. Партия осудила нападение, указав, что оно было совершено по политическим мотивам, но представитель прокуратуры в регионе позднее сообщил, что это не так. По данным следствия, инцидент произошел в связи с конфликтом из-за "поведения Кумпфа на парковке" перед магазином.

Однако известно и о как минимум одном произошедшем в мае случае нападения на политика из АдГ непосредственно по политическим мотивам. Депутата ландтага федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания в ресторане оскорбил другой посетитель заведения, а затем бросил в политика стеклянную пепельницу, попав тому в голову. Нападавший заявил полиции, что разделяет левые взгляды и не стал отрицать политических мотивов нападения.