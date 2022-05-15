В НАТО уверены, что снимут возражения Турции по членству Швеции и Финляндии

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Многие страны НАТО обещают ратифицировать вступление Швеции и Финляндии в альянс по ускоренной процедуре. Генсек блока Йенс Столтенберг уверен, что возражения Турции удастся снять.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что государствам Североатлантического альянса удастся устранить возражения Турции касательно членства Швеции и Финляндии. Об этом он заявил по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран НАТО в Берлине в воскресенье, 15 мая, сообщает корреспондент DW. Официальная Анкара "дала четко понять, что в их намерения не входит блокирование членства", подчеркнул Столтенберг.
Турецкая сторона считает неприемлемым отношение Хельсинки и Стокгольма к курдским организациям, признанным в Турции запрещенными. А вступление новых стран в НАТО возможно только при единогласном согласии всех нынешних государств-членов.
Генсек НАТО высказал понимание обеспокоенностью Финляндии и Швеции по поводу периода между подачей заявки и окончательной ратификацией их вступления в альянс из-за возможных действий России. "Мы попробуем ускорить этот процесс настолько, насколько это возможно. Многие государства-члены НАТО заявили, что найдут ускоренную процедуру", - отметил Столтенберг.
Генсек НАТО осторожно ответил на вопрос о предоставлении альянсом практической помощи Швеции и Финляндии на время переходного периода. "Мы рассмотрим пути предоставления заверений по безопасности, включая повышенное присутствие НАТО в Балтийском регионе, в Финляндии, Швеции и возле них", - указал Столтенберг.
Между тем глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что в случае подачи Швецией и Финляндией заявок на вступление страны альянса будут рассматривать их по ускоренной процедуре. Бербок пообещала, что ФРГ станет одной из первых стран, которые ратифицируют решение о приеме обеих скандинавских государств. "Швеция и Финляндия, если вы готовы, то и мы готовы", - обратилась к ним глава МИД Германии.
"Российская агрессивная война привела к тому, чего президент России всегда хотел избежать", - уверена Бербок. По ее словам, в странах НАТО еще лучше осознали роль альянса. Кроме того, теперь в НАТО "с высокой степенью вероятности вступят две страны, которые до 24 февраля не планировали этого", добавила глава германского внешнеполитического ведомства.
Смотрите также: