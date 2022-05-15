В НАТО уверены, что снимут возражения Турции по членству Швеции и Финляндии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что государствам Североатлантического альянса удастся устранить возражения Турции касательно членства Швеции и Финляндии. Об этом он заявил по итогам неформального заседания министров иностранных дел стран НАТО в Берлине в воскресенье, 15 мая, сообщает корреспондент DW. Официальная Анкара "дала четко понять, что в их намерения не входит блокирование членства", подчеркнул Столтенберг.

Турецкая сторона считает неприемлемым отношение Хельсинки и Стокгольма к курдским организациям, признанным в Турции запрещенными. А вступление новых стран в НАТО возможно только при единогласном согласии всех нынешних государств-членов.

Столтенберг: Постараемся ускорить процесс

Генсек НАТО высказал понимание обеспокоенностью Финляндии и Швеции по поводу периода между подачей заявки и окончательной ратификацией их вступления в альянс из-за возможных действий России. "Мы попробуем ускорить этот процесс настолько, насколько это возможно. Многие государства-члены НАТО заявили, что найдут ускоренную процедуру", - отметил Столтенберг.

Генсек НАТО осторожно ответил на вопрос о предоставлении альянсом практической помощи Швеции и Финляндии на время переходного периода. "Мы рассмотрим пути предоставления заверений по безопасности, включая повышенное присутствие НАТО в Балтийском регионе, в Финляндии, Швеции и возле них", - указал Столтенберг.

Глава МИД ФРГ - о быстром приеме Финляндии и Швеции в НАТО

Между тем глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что в случае подачи Швецией и Финляндией заявок на вступление страны альянса будут рассматривать их по ускоренной процедуре. Бербок пообещала, что ФРГ станет одной из первых стран, которые ратифицируют решение о приеме обеих скандинавских государств. "Швеция и Финляндия, если вы готовы, то и мы готовы", - обратилась к ним глава МИД Германии.

"Российская агрессивная война привела к тому, чего президент России всегда хотел избежать", - уверена Бербок. По ее словам, в странах НАТО еще лучше осознали роль альянса. Кроме того, теперь в НАТО "с высокой степенью вероятности вступят две страны, которые до 24 февраля не планировали этого", добавила глава германского внешнеполитического ведомства.

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