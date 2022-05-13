Турция выдвигает возражения против членства Швеции и Финляндии в НАТО

Турция стала первой страной - членом НАТО, высказавшей возражения против вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, 13 мая, в Стамбуле, что у него нет "положительного мнения" по поводу приема этих двух стран. Стокгольм и Хельсинки объявили о проведении переговоров с представителями Турции. Не остались в стороне и США. Тем временем Россия приостанавливает поставки электроэнергии в Финляндию.

Эрдоган приводит свои доводы

Как отметил Эрдоган, он не хочет, чтобы были совершены те же "ошибки", что и при вступлении в НАТО Греции. У Турции сложные отношения с этой страной, и даже совместное членство в Североатлантическом альянсе тут мало что изменило.

"Скандинавские страны - это все равно что гостевой дом для террористических организаций", - так обосновал свою позицию Эрдоган. Турция давно обвиняет скандинавские страны, особенно Швецию, где проживает немало турецких иммигрантов, в укрывательстве экстремистских курдских группировок, а также последователей проживающего в США турецкого писателя, исламского религиозного деятеля, проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган объявил организатором мятежа в Турции.

12 мая правительство в Хельсинки заявило, что Финляндия "без промедления" должна подать заявку на вступление в НАТО в связи с агрессивной войной России в Украине. Ожидается, что Швеция примет аналогичное решение в воскресенье. С учетом того, что на протяжении десятилетий Стокгольм и Хельсинки проводили политику, основанную на строгом нейтралитете и неприсоединении к каким бы то ни было военным блокам, это будет фундаментальным изменением направления оборонной политики Швеции и Финляндии.

В НАТО приветствуют стремление Стокгольма и Хельсинки

Принятие новых членов должно быть единогласно одобрено всеми государствами - членами НАТО. До сих пор большинство союзников приветствовали стремление Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что обе страны будут встречены "с распростертыми объятиями".

Президент США Джозеф Байден в пятницу провел беседу с главой правительства Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё. Он сделал акцент на "своей поддержке политики открытых дверей НАТО", заявили в Белом доме. Вашингтон сейчас работает над тем, чтобы "прояснить позицию Турции".

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что поговорит со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Берлине в ближайшие выходные, куда приглашены и Швеция, и Финляндия. Так же хочет поступить и министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Амбивалентная позиция Анкары в отношении войны в Украине

Турция поддерживает хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией. До сих пор страна занимала амбивалентную позицию в отношении войны в Украине: Анкара поставляет Украине боевые беспилотники, но в то же время не присоединилась к западным санкциям против России. В последние недели Эрдоган неоднократно предлагал свою кандидатуру в качестве посредника между Москвой и Киевом.

Россия угрожает Швеции и Финляндии ответными шагами

Россия немедленно отреагировала на заявление Финляндии критикой и угрозами. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "определенно" рассматривает членство соседней страны в Североатлантическом альянсе как угрозу своей безопасности. Министерство иностранных дел России заявило, что Москва будет вынуждена принять ответные шаги, в том числе "военно-технического" характера.

В пятницу энергетическая компания RAO Nordic Oy, расположенная в Хельсинки дочерняя компания российской группы "ИнтерРАО", объявила о прекращении поставок российской электроэнергии в Финляндию. Компания ссылалась при этом на недостающие платежи, выразив надежду, что "в ближайшее время" ситуация улучшится и торговля, возможно, возобновится.

Финская электросетевая компания Fingrid спокойно отреагировала на сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что безопасность поставок не находится под угрозой. "Мы были готовы к этому", - отметил руководитель Fingrid Тимо Кауконен в интервью информагентству AFP. "Мы можем справиться за счет небольшого увеличения импорта из Швеции и Норвегии", - пояснил он.

Важным событием на пути Швеции к членству в НАТО стал новый парламентский отчет о политике безопасности. Хотя в нем нет прямой рекомендации о присоединении, он содержит предостережение по поводу того, что прочие варианты сотрудничества не гарантируют оказания "помощи Швеции в случае, если она подвергнется серьезной угрозе или нападению". Кроме того, членство Швеции в Североатлантическом альянсе в целом снизит риск возникновения конфликтов в Северной Европе, говорится в отчете шведского парламента о политике безопасности.

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