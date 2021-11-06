В Москве задержаны участники одиночных пикетов в поддержку политзаключенных и против итогов выборов

На Пушкинской площади в Москве полиция задержала как минимум восемь человек, устроивших одиночные пикеты. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на сведения задержанных.

Согласно данным "ОВД-Инфо", участники одиночных пикетов выступали с требованием освободить политических заключенных и выражали протест против онлайн-голосования. После задержания их увезли в отделы полиции "Тверской" и "Мещанский". К ним выехали адвокаты от "ОВД-Инфо".

Начиная с марта 2020 года в Москве действует запрет на массовые мероприятия - в том числе и на одиночные пикеты, введенный в связи с распространением COVID-19. Как пояснили в полиции, одиночный пикет приравнивают к публичному мероприятию, поскольку рядом с его участником собираются журналисты и прохожие.

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