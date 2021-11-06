 В Москве задержаны участники одиночных пикетов в поддержку политзаключенных и против итогов выборов | Новости из Германии о России | DW | 06.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

В Москве задержаны участники одиночных пикетов в поддержку политзаключенных и против итогов выборов

Как пояснили в полиции, поскольку одиночные пикеты собирают журналистов и публику, они формально приравниваются к публичным мероприятиям, а таковые из-за пандемии коронавируса в столице РФ сейчас запрещены.

Полицейские в Москве

На Пушкинской площади в Москве полиция задержала как минимум восемь человек, устроивших  одиночные пикеты. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на сведения задержанных.

Согласно данным "ОВД-Инфо", участники одиночных пикетов выступали с требованием освободить политических заключенных и выражали протест против онлайн-голосования. После  задержания  их увезли в отделы полиции "Тверской" и "Мещанский". К ним выехали адвокаты от "ОВД-Инфо".

Начиная с марта 2020 года в Москве  действует запрет  на массовые мероприятия - в том числе и на одиночные пикеты, введенный в связи с распространением COVID-19. Как пояснили в полиции, одиночный пикет приравнивают к публичному мероприятию, поскольку рядом с его участником собираются журналисты и прохожие.

Смотрите также:

  • График роста числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

  • Тематика жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

  • Компенсации, присужденные ЕСПЧ российским правозащитникам

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 02:54

Случай с Навальным символичен - мнение комиссара Совета Европы по правам человека (18.06.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Защитницу мигрантов в России хотят депортировать в Узбекистан: поможет ли запрет ЕСПЧ на ее высылку? (01.10.2021)  

Давление на СМИ в России: почему закрыли деловое издание VTimes (11.06.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Афганских беженцев в Узбекистане нет? Что происходит на самом деле  

Süddeutsche Zeitung: Берлин подвергся давлению США из-за России  

Антисемитизм в немецком языке: на что нужно обращать внимание  