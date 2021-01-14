 Human Rights Watch: Россия из-за COVID-19 ограничивает права человека | Новости из Германии о России | DW | 14.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Human Rights Watch: Россия из-за COVID-19 ограничивает права человека

Пандемия коронавируса стала для властей РФ поводом для ограничений прав человека. Под предлогом борьбы с пандемией в России запретили одиночные пикеты, говорится в ежегодном "Всемирном докладе - 2021" HRW.

Задержания демонстрантов в Москве

Задержания демонстрантов в Москве

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила власти России в использовании борьбы с пандемией коронавируса для дальнейшего ограничения прав человека. "Пандемия COVID-19 послужила для российских властей поводом для ограничения прав человека в целом ряде областей, а также для введения новых ограничений, особенно в части права на неприкосновенность частной жизни", - говорится во "Всемирном докладе - 2021" HRW, обнародованном в четверг, 14 января.

"Под предлогом борьбы с пандемией власти запретили все массовые мероприятия. Полиция пресекала не требующие согласования одиночные пикеты, в ряде случаев ссылаясь на несоблюдение социальной дистанции и масочного режима даже тогда, когда протестующие были в маске. Полиция и суды привлекали участников одиночных пикетов к ответственности за участие в "массовых мероприятиях", - указывается в документе.

Авторы доклада напоминают, что в ноябре в Госдуму были внесены два законопроекта о дальнейшем ужесточении порядка организации и проведения мирных собраний. Первый предусматривает дополнительные ограничения на места, где разрешено их проведение, и относит к массовым мероприятиям поочередные одиночные пикеты, на проведение которых, соответственно, будет требоваться предварительное согласование с властями. Второй законопроект ограничивает источники финансирования мероприятий и налагает на их организаторов обременительные требования и ограничения.

Реагирование на пандемию

В докладе HRW отмечается, что в апреле были ужесточены санкции за распространение недостоверной информации, в том числе относительно пандемии, - от штрафов до трех лет лишения свободы. По одной из оценок, за три месяца было возбуждено как минимум 170 административных и 42 уголовных дела о распространении в интернете ложной информации о коронавирусе.

"Работники здравоохранения, особенно в первые месяцы пандемии, сталкивались с дефицитом средств индивидуальной защиты. Имели место случаи преследования тех, кто публично рассказывал о проблемах: они лишались работы и/или становились фигурантами дел о распространении ложной информации", - указывается в докладе. Авторы документа также подчеркивают, что власти РФ не обеспечили регулярную публикацию прозрачной информации о вспышках COVID-19 в домах престарелых и интернатных учреждениях для людей с инвалидностью.

Конституционная реформа

В докладе HRW отмечается, что одним из главных событий 2020 года в России стала конституционная реформа, при этом "ряд порочных законов получили дальнейшее закрепление в конституционных поправках".

В документе говорится, что "после неоднозначного "общероссийского голосования" по этим поправкам летом 2020 года власти развернули гонения на несогласных, которые сопровождались новыми политически мотивированными уголовными делами и рейдами по месту жительства и в офисах политических и гражданских активистов и организаций. Ближе к концу года в парламент был внесен ряд законопроектов, направленных на дальнейшее сужение и без того ограниченного пространства для гражданского активизма".

В докладе HRW также критикуются репрессии в России против гражданских активистов в рамках законодательства об "иноагентах" и борьбы с терроризмом, расовая и гендерная дискриминация, ксенофобия, гонения на представителей ЛГБТ-сообщества. Особой критике подвергнута попытка отравления известного оппозиционера Алексея Навального и призыв в российскую армию в оккупированном Крыму в нарушение норм международного гуманитарного права.

Смотрите также:

  • Массовое шествие одной из центральных улиц Хабаровска в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Ежедневные шествия и митинги

    Первая стихийная акция протеста против ареста Сергея Фургала, до 20 июля занимавшего пост губернатора Хабаровского края, состоялась в Хабаровске 11 июля. С тех пор жители города ежедневно устраивают шествия по центральным улицам и митинги перед зданием парламента региона с требованиями "вернуть Фургала домой". 1 августа проведению очередной акции протеста не помешал даже проливной дождь.

  • Участники протестов в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 1 августа 2020 года держат плакаты с надписями Россия, просыпайся. Поддержи Дальний Восток, Свободу Фургалу и Верните нам Фургала

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Просьбы протестующих поддержать их

    Через три недели ежедневных протестов в Хабаровске некоторые эксперты заговорили о том, что у нового движения есть потенциал для того, чтобы перешагнуть границы Дальневосточного региона. Сами хабаровчане пришли на акцию 1 августа с плакатом, на котором было написано: "Россия, просыпайся. Поддержи Дальний Восток".

  • Массовая акция в поддержку участников протестов в Хабаровске во Владивостоке 18 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Владивосток

    Владивосток и Комсомольск-на-Амуре стали одними из первых городов России, жители которых выразили солидарность с участниками хабаровских протестов. На фото - акция во Владивостоке 18 июля 2020 года.

  • Один из участников акции в поддержку хабаровчан в Санкт-Петербурге держит в руках плакат с надписью Хабаровск - это только начало!, а над его гловой кружат голуби.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Кормление голубей как форма протеста

    На призыв участников протестов в Хабаровске поддержать их откликнулись жители целого ряда городов России. 1 августа 2020 года они вышли на улицы, чтобы покормить голубей - и таким образом выразить свою солидарность с хабаровчанами в ту пору, когда любые иные формы массовых собраний запретили из-за пандемии коронавируса. На фото - участники акции в поддержку Хабаровска в Петербурге.

  • Акция солидарности с протестующими в Хабаровске на Пушкинской площади в Москве.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Акция в поддержку Хабаровска в Москве

    Десятки москвичей вышли 1 августа на Пушкинскую площадь покормить голубей. Кроме них, свою солидарность с хабаровчанами аналогичным образом выразили жители Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Челябинска, Орла, Иркутска, Краснодара и других городов.

  • Участники массовой акции в поддержку Фургала в Хабаровске.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Требования протестующих

    Одно из главных требований участников протестов в Хабаровске - освобождение Сергея Фургала из-под ареста и возвращение его в Хабаровск. Кроме того, на многих митингах звучат призывы провести честный, независимый суд присяжных над Фургалом в Хабаровске. "Мы его выбирали - мы его должны судить, если он в чем-то виноват", - говорят участники протестов.

  • Митингующие в Хабаровске с плакатом, на котором изображен арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и написан лозунг: Верните нам Фургала. Народный губернатор. На табличке в руках одного из протестующих написано также Долой царя.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    "Народный губернатор"

    Для многих участников протестов в Хабаровске Сергей Фургал - "народный губернатор". За два года на посту главы региона он сократил число своих заместителей с 19 до 8, запретил министрам летать в командировки бизнес-классом, заменил дорогие автомобили в автопарке правительства края на более бюджетные и сократил зарплаты членам правительства и самому себе, заслужив тем самым большую популярность.

  • Один из участников протеста в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске с лозунгом Самарскому чиновнику не место в Хабаровске на акции 21 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Неприятие Михаила Дегтярева

    Многие митингующие в Хабаровске не только требуют освобождения Сергея Фургала, но и открыто выражают неприязнь к бывшему депутату Госдумы Михаилу Дегтяреву, назначенному указом президента РФ Владимира Путина врио главы региона. Прибывшего в Хабаровск Дегтярева участники протеста встретили лозунгами "На чужой край рот не разевай", "Мы тебя не звали" и "Мишаня, иди в баню".

  • Одна из участниц протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске держит плакат с лозунгом Виновен не Фургал, а система.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Требования перемен

    Многие участники протестов в Хабаровске говорят о необходимости политических перемен в стране. На стихийных акциях в поддержку Сергея Фургала то и дело звучат лозунги "Мы здесь власть" и "Путина в отставку". По словам самих участников протеста, им не нравится, что "вся экономика сосредоточена в Москве".

  • Один из участников протестов в Хабаровске держит в руках плакат, на котором красным крестом перечеркнуто слово Putinizm.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    "Мы устали от власти Путина"

    Многие из протестующих в Хабаровске связывают решение об аресте Сергея Фургала с общей политической ситуацией в стране. "Мы устали от власти Путина, мы устали от царя", - сказала одна из участниц демонстраций корреспонденту немецкого общественно-правового телеканала ARD. "Потому что он не слышит народ. Он делает все так, как хочет сам, и не слышит нас", - добавила она.

  • Протестная акция в поддержку Сергея Фургала, занимавшего в момент проведения мероприятия должность губернатора Хабаровского края, в Хабаровске, 11 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Массовость акций

    По оценкам некоторых наблюдателей и освещающих акции протеста в Хабаровске журналистов, количество их участников измеряется тысячами, а в некоторые дни - десятками тысяч человек. При этом на улицы выходят целыми семьями: среди протестующих есть пенсионеры, молодежь, дети, беременные женщины.

  • Участники протеста в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала держат в руках транспарант с надписью Я/Мы мзду не берем. Нам за Фургала обидно.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    "Мы мзду не берем"

    После того как в некоторых российских государственных СМИ появилась информация о том, что протесты в Хабаровске "проплачены", их участники вышли на очередную акцию с плакатами с надписями "Я/Мы мзду не берем. Нам за Фургала обидно".

  • Сотрудник полиции наблюдает за шествием в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске, 21 июля 2020 года.

    От Москвы до Владивостока: как в России поддерживают Хабаровск

    Отношение полиции к протестующим

    На протяжении долгого времени сотрудники полиции практически не вмешивались в мирные акции протеста в Хабаровске. Тем не менее во время мероприятий в поддержку хабаровчан, прошедших 1 августа в ряде городов России, были проведены десятки задержаний. В Москве, по данным корреспондента DW, в этот день было задержано 15 человек.

    Автор: Елена Гункель


Смотреть видео 14:22

Задержания противников обнуления Путина в Москве глазами западных экспертов. DW Новости (16.07.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Одиночные пикеты не нужно согласовывать с властями РФ, но почему за них все равно могут задержать?  

В России реанимировали "дадинскую" статью  

Также по теме

Weißrussland | Belarus Minsk | Proteste Polizei Festnahmen

Human Rights Watch обвинила власти Беларуси в беспрецедентных репрессиях 14.01.2021

На протесты после выборов 9 августа власти ответили массовыми произвольными задержаниями и пытками. Только к середине ноября число задержанных достигло 25 тысяч, говорится в ежегодном "Всемирном докладе - 2021" HRW.

Russland Moskau Passanten mit Masken Roter Platz

Комментарий: Эхо пандемии COVID-19 будет долгим в России Путина 02.01.2021

Константин Эггерт не ожидает скорых и радикальных изменений в России вследствие пандемии коронавируса. Но это не значит, что их не будет вовсе, отмечает он.

Argentinien G20 Gipfel - Mohammed bin Salman

Саммит G20 во время пандемии: виртуально о COVID-19, кризисе и долгах 20.11.2020

Из-за пандемии COVID-19 саммит G20 пройдет виртуально. Многим участникам на руку то, что не надо ехать в Эр-Рияд, председательствующий сейчас в "большой двадцатке". О чем же пойдет речь?

Реклама

Самые читаемые

Оппозиция - за ограничение президентских сроков в Беларуси  

Дети и коронавирус. Что нового узнали ученые?  

Навального объявили в России в федеральный розыск  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно