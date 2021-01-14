Human Rights Watch: Россия из-за COVID-19 ограничивает права человека

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила власти России в использовании борьбы с пандемией коронавируса для дальнейшего ограничения прав человека. "Пандемия COVID-19 послужила для российских властей поводом для ограничения прав человека в целом ряде областей, а также для введения новых ограничений, особенно в части права на неприкосновенность частной жизни", - говорится во "Всемирном докладе - 2021" HRW, обнародованном в четверг, 14 января.
"Под предлогом борьбы с пандемией власти запретили все массовые мероприятия. Полиция пресекала не требующие согласования одиночные пикеты, в ряде случаев ссылаясь на несоблюдение социальной дистанции и масочного режима даже тогда, когда протестующие были в маске. Полиция и суды привлекали участников одиночных пикетов к ответственности за участие в "массовых мероприятиях", - указывается в документе.
Авторы доклада напоминают, что в ноябре в Госдуму были внесены два законопроекта о дальнейшем ужесточении порядка организации и проведения мирных собраний. Первый предусматривает дополнительные ограничения на места, где разрешено их проведение, и относит к массовым мероприятиям поочередные одиночные пикеты, на проведение которых, соответственно, будет требоваться предварительное согласование с властями. Второй законопроект ограничивает источники финансирования мероприятий и налагает на их организаторов обременительные требования и ограничения.
Реагирование на пандемию
В докладе HRW отмечается, что в апреле были ужесточены санкции за распространение недостоверной информации, в том числе относительно пандемии, - от штрафов до трех лет лишения свободы. По одной из оценок, за три месяца было возбуждено как минимум 170 административных и 42 уголовных дела о распространении в интернете ложной информации о коронавирусе.
"Работники здравоохранения, особенно в первые месяцы пандемии, сталкивались с дефицитом средств индивидуальной защиты. Имели место случаи преследования тех, кто публично рассказывал о проблемах: они лишались работы и/или становились фигурантами дел о распространении ложной информации", - указывается в докладе. Авторы документа также подчеркивают, что власти РФ не обеспечили регулярную публикацию прозрачной информации о вспышках COVID-19 в домах престарелых и интернатных учреждениях для людей с инвалидностью.
Конституционная реформа
В докладе HRW отмечается, что одним из главных событий 2020 года в России стала конституционная реформа, при этом "ряд порочных законов получили дальнейшее закрепление в конституционных поправках".
В документе говорится, что "после неоднозначного "общероссийского голосования" по этим поправкам летом 2020 года власти развернули гонения на несогласных, которые сопровождались новыми политически мотивированными уголовными делами и рейдами по месту жительства и в офисах политических и гражданских активистов и организаций. Ближе к концу года в парламент был внесен ряд законопроектов, направленных на дальнейшее сужение и без того ограниченного пространства для гражданского активизма".
В докладе HRW также критикуются репрессии в России против гражданских активистов в рамках законодательства об "иноагентах" и борьбы с терроризмом, расовая и гендерная дискриминация, ксенофобия, гонения на представителей ЛГБТ-сообщества. Особой критике подвергнута попытка отравления известного оппозиционера Алексея Навального и призыв в российскую армию в оккупированном Крыму в нарушение норм международного гуманитарного права.
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Автор: Елена Гункель