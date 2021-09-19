В центре Москвы задержали участников одиночных пикетов

В итоговый день голосования на выборах в России полиция задержала в центре Москвы участников одиночных пикетов. Около 16 часов мск в воскресенье, 19 сентября, мужчина вышел на Пушкинскую площадь с плакатом "За свободные и честные выборы" и спустя несколько минут был задержан, сообщает "ОВД-Инфо".
Через час на той же площади были задержаны еще два человека, один из которых требовал освобождения политзаключенных, другой держал плакат "За честные выборы". Все трое были доставлены в отдел полиции по Тверскому району, указывается далее.
Еще один человек был задержан на Красной площади. По данным "ОВД-Инфо", Никита Иванов стоял в футболке с изображением оппозиционера Алексея Навального и надписью "Свободу Навальному", он был доставлен в отдел полиции "Китай-город".
В Москве задержаны два члена ТИК
Между тем, "Медиазона" со ссылкой на кандидата в депутаты Госдумы от партии "Яблоко" Глеба Туманова сообщает о задержании в Москве, в районе Печатники двух членов территориальных избиркомов с правом совещательного голоса. Первым на участке 1654 был задержан Владислав Околышев. После этого туда прибыл Александр Коваленко, чтобы разобраться в ситуации, и также был задержан. По словам Туманова, сотрудники избирательной комиссии применили к нему физическую силу и "обвинили в краже документов".
В свою очередь "ОВД-Инфо" пишет о нападении на Глеба Туманова. "Нападение произошло, когда задерживали члена территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Туманов вызвал полицию", - говорится в сообщении.
19 сентября является заключительным днем голосования на выборах депутатов Госдумы, а также региональных органов власти в РФ - глав 12 регионов (девять прямых и три через голосование в парламенте субъекта) и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах. В ходе голосования, продолжающегося с 17 сентября, зафиксированы многочисленные нарушения.
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Автор: Сергей Елкин