 Матери политзаключенных о деньгах от Навального: ″неожиданно и приятно″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 03.09.2021

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Россия

Матери политзаключенных о деньгах от Навального: "неожиданно и приятно"

Матери ростовских активистов Влада Мордасова и Яна Сидорова, которым Алексей Навальный передал часть премии Немцова, рассказали DW, как они восприняли эту новость и как живется их детям в колонии.

Ростовские активисты Ян Сидоров (слева) и Влад Мордасов в Ростовском областном суде, 4 октября 2019 года

Ян Сидоров (слева) и Влад Мордасов в Ростовском областном суде, 4 октября 2019 года

Оппозиционный политик Алексей Навальный 3 сентября объявил, что намерен разделить денежную часть присужденной ему премии имени Бориса Немцова в размере 10 тысяч евро между семьями четырех политзаключенных в России. Один из них - ростовский активист Владислав Мордасов, приговоренный в октябре 2019 года к шести годам и семи месяцам колонии строгого режима после выхода на пикет в поддержку жителей Ростова-на-Дону, пострадавших от сильного пожара летом 2017 года. Другой молодой ростовчанин - Ян Сидоров - был приговорен в рамках того же дела к 6,5 годам тюремного заключения. По решению Навального, семья Яна также получит часть присужденной ему премии.

В декабре 2019 года Ростовский областной суд оставил приговоры Мордасова и Сидорова без изменений, однако в июле 2020 года Верховный суд России уменьшил сроки обоим активистам до четырех лет. Таким образом, в начале ноября 2021 года они должны будут выйти на свободу. На момент задержания в ноябре 2017 года Яну Сидорову было 18 лет, а Владиславу Мордасову - 21 год.

Матери Влада и Яна - Марина Мордасова и Надежда Сидорова - рассказали DW по телефону, как они восприняли неожиданную новость и чем их сыновья собирается заняться после освобождения.

Оппозиционный политик Алексей Навальный, июнь 2021 года

Алексей Навальный в заключении

По словам Марины Мордасовой, о том, что их семья получит 2,5 тысячи евро от Алексея Навального, ей сообщил сам Влад, позвонив 3 сентября из колонии ИК-9 Шахты, где он отбывает наказание. "Он меня, конечно, ошарашил. Это было очень неожиданно и очень приятно", - делится мама Влада. "Сейчас Алексей Навальный находится в таком положении, что ему эти деньги, наверное, нужны больше всего. Но оказывается, он думает о наших ребятах. Это настолько приятно и неожиданно, что просто нет слов", - продолжает она.

Опасно ли получать деньги от Навального?

Мама Яна Сидорова созвонилась с DW из колонии, где отбывает наказание Влад Мордасов.

Вот уже около года она сотрудничает с правозащитным проектом "Открытое пространство", пытаясь оказать помощь семьям, оказавшимся в ситуации, подобной ее собственной. Регулярно навещать своего сына Яна она не может: ведь он отбывает наказание в ИК-10 города Димитрограда в Ульяновской области, в 1500 км от дома.

О том, что Алексей Навальный решил поделиться денежной премией с ее сыном, Надежда Сидорова узнала от коллег-правозащитников, позвонивших ей, когда она была на пути в колонию, и очень удивилась. О реакции Яна она пока ничего не знает. Возможно, обсудить новость с ним ей удастся во время телефонного разговора вечером, говорит она.

Принимать деньги от Алексея Навального, которого российские власти связывают с организациями, признанными в России "экстремистскими", Надежда не опасается. "Формально эти деньги будут перечислены нам Фондом Бориса Немцова, а его в России пока не запретили", - объясняет она.

Личная встреча с Навальным

С точки зрения международной правозащитной организации Amnesty International, Влад Мордасов и Ян Сидоров - "узники совести, лишенные свободы исключительно за осуществление своих прав на свободу выражения мнений и мирных собраний". Алексею Навальному этот статус AI присваивала дважды - в январе 2021 года, после задержания политика в аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение от отравления его в России боевым веществом семейства "Новичок", и в мае 2021 года, когда организация приняла решение вернуть ему этот отозванный ранее статус.

Марина Мордасова не исключает, что когда-нибудь Владу удастся встретиться с Навальным лично, чтобы поблагодарить его за этот жест.

Быт Влада Мордасова в колонии

По словам Мордасовой, ее сын очень ждет освобождения: "чем меньше остается, тем труднее ждать". У Влада все хорошо, моральный дух не падает, единственный "неприятный момент" - это регулярные обыски, во время которых у заключенных забирают "неположенные" вещи, купленные ими на личные средства: холодильники, печки и даже скамейки.

По словам Марины Мордасовой, после выхода из тюрьмы ее сын собирается вернуться к работе, а пока много читает: различные учебники, а также литературу по экономике и политологии. Он по-прежнему интересуется политической ситуацией в стране, отмечает мать Влада.

На что семья потратит полученные деньги, Марина Мордасова пока не знает. "Об этом мы с Владом еще не разговаривали, это ведь он будет решать", - говорит она.

Превентивные наказания в колонии

Что касается Яна Сидорова, который также должен быть освобожден в ноябре, то, по словам его матери, первое, что он сделает, выйдя из тюрьмы, - это пройдет полное медицинское обследование и сделает МРТ. На протяжении всех четырех лет в заключении его мучают сильные головные боли. Надежда Сидорова предполагает, что они стали следствием избиений, которым, по ее словам, Ян подвергался в первые дни после задержания, "когда из него выбивали признательные показания". 

В тюрьме избиений не было, зато были необоснованные наказания, продолжает Надежда. Например, десять суток штрафного изолятора за то, что Ян был одет не по форме - в спортивные штаны. Мать Яна считает, что таким образом ее сыну хотели дать понять, что ему не стоит в очередной раз пытаться подать на УДО. 

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