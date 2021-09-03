Алексей Навальный передал денежную часть премии имени Немцова политзаключенным

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии, заявил о решении передать денежную часть присужденной ему премии имени Бориса Немцова в размере 10 тысяч евро семьям политзаключенных. "Как-то странно и невозможно просто взять и потратить деньги на себя и свою семью. Поэтому я попросил Жанну Немцову (дочь убитого политика, основавшую фонд его имени. - Ред.) поделить эти деньги на равные 4 части по 2,5 тысяч и передать их семьям тех, кому сейчас хуже, чем мне", - написал Навальный в Instagram в пятницу, 3 сентября.
Четыре получателя денег
По решению Алексея Навального, часть денег будет передана семье оператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Павла Зеленского, приговоренного к двум годам колонии за призывы к экстремизму в двух твитах о самосожжении нижегородской журналистки Ирины Славиной.
Другую часть средств получат родственники бывшего координатора архангельского штаба Навального Андрея Боровикова. Он был приговорен к двум с половиной годам колонии по делу о распространении порнографии за репост клипа Pussy немецкой группы Rammstein в соцсети "ВКонтакте".
Остальные деньги должны быть переданы родным ростовчан Яна Сидорова и Владислава Мордасова, которых объявили сторонниками запрещенного в России движения "Артподготовка" и приговорили к 6,5 года тюрьмы за пикет у здания правительства Ростовской области.
Навальный - лауреат Премии Немцова
В феврале стало известно, что Навальный стал лауреатом премии Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России за 2021 год. "Алексей Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес огромный вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России", - заявил Фонд Бориса Немцова.
По словам руководства фонда, за годы деятельности Навальному удалось стать "самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире". Присуждая премию Навальному в шестую годовщину убийства Бориса Немцова, фонд потребовал его немедленного освобождения.
Дело Алексея Навального
Алексей Навальный, вернувшийся в РФ из Германии 17 января после лечения от последствий отравления веществом из группы "Новичок", 2 февраля был приговорен к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в декабре 2014 года были признаны виновными в хищении.
После ареста политика в десятках городов России и мира 23 и 31 января состоялись акции в поддержку Навального. На протестах были задержаны несколько тысяч человек. А 14 февраля по России прошли мирные акции солидарности с оппозиционером и другими политзаключенными. После митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта.
В Москве 20 февраля прошли сразу два судебных процесса над Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". Суд лишь вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, политик должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели. А на процессе по делу о клевете на ветерана суд обязал оппозиционера выплатить штраф в 850 тысяч рублей.
Убийство Бориса Немцова
Оппозиционер Борис Немцов был убит вечером 27 февраля 2015 года выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил объявленных им исполнителей убийства - Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева - к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики преступления до сих пор не установлены. В шестую годовщину убийства бывшего губернатора Нижегородской области, бывшего вице-премьера РФ и депутата Ярославской облдумы в России и по всему миру проходят акции в его память.
Смотрите также:
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Что еще Путин может приготовить для Навального?
Алексей Навальный рассказал о психологическом давлении на него в колонии. Например, по словам политика, который держит голодовку, в его отряде жарили курицу. Сергей Елкин знает, по чьему рецепту.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Путин и Навальный: у каждого свой режим
Политик Алексей Навальный жалуется на недопуск к нему врачей и лишение сна в колонии. На сочувствие президента РФ Владимира Путина он вряд ли может рассчитывать. Сергей Елкин знает почему.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Ответ Мосгорсуда на решение ЕСПЧ по Навальному: Путин одобряет?
Мосгорсуд отказался выполнить требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и освободить политика Алексея Навального. У Сергея Елкина нет сомнений в независимости российской судебной системы.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Навальный и "список Путина": шпаргалка для президента
Маниакальное нежелание Владимира Путина называть Алексея Навального по имени и фамилии уже давно причта во языцех. Карикатурист Сергей Елкин заглянул в президентскую шпаргалку.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Чем Навальный оскорбил ветерана: все дело в шляпе
Оклеветал ли Алексей Навальный ветерана Второй мировой войны, зависит от ловкости рук судьи, уверен Сергей Елкин. Судя по всему, в запаснике у суда есть все, кроме права политика на свое мнение.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Флешмобы с фонариками за Навального: что считать успехом?
Флешмобы с фонариками сторонников Навального не были многочисленными. Но они прошли во многих городах. Власти обвиняли участников чуть ли в экстремизме. Против кого, знает Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Акция с фонариками за Навального. Февральская революция?
Акция 14 февраля, инициированная сторонниками Навального, вызвала самые абсурдные обвинения власти в адрес тех, кто хочет принять в ней участие. Так и "Аврора" может проснуться, считает Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Что нужно знать о жизни Навального в Германии
В ответ на фильм Навального о "дворце Путина" российское ТВ показало дом, в котором жил политик в Германии после отравления на родине. Что такое роскошь, увидел не только Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Дело о клевете на ветерана: один суд над Навальным хорошо, а два - лучше?
Политика Алексея Навального доставили из тюрьмы на очередной суд - по делу о клевете на ветерана войны. Замысел Владимира Путина в отношении оппозиционера разгадал Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Ответ Кремля на акции за Навального: не согласен - получи дубинкой!
Полиция и ОМОН жестко разгоняют акции в поддержку политика Алексея Навального, приговоренного к тюремному сроку. Российские власти не умеют реагировать на критику иначе, считает Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Суд над Навальным: в чьих руках приговор политику?
Мосгорсуд решает, заменить ли Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Но едва ли последнее слово будет за беспристрастной Фемидой, считает Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Путин в бассейне дворца: все фотожаба, кроме баттерфляя?
Владимир Путин заявил, что плавал баттерфляем, но не в бассейне дворца под Геленджиком, и назвал показанное в фильме Навального монтажом. Каких санкций теперь ждать, знает Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
"Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального
Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
TikTok за Навального: как полиция готовится к акциям 23 января
Пользователи TikTok активно записывают короткие ролики в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Сергей Елкин о реакции российских силовиков на такую форму протеста.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Возвращение Навального: был берлинский пациент - стал химкинский арестант
Оппозиционного политика Алексея Навального задержали сразу по возвращении в Россию. Теперь суд приговорил его к 30 суткам ареста. Кому это нужно, знает карикатурист Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Откуда Навальному угрожают реальным сроком
ФСИН грозит Алексею Навальному реальным сроком вместо условного по делу "Ив Роше". Карикатурист Сергей Елкин о том, в каких условиях рождаются такие угрозы.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Трусы Навального, или Чем оказался подарок ФСБ для Путина
Один из вероятных отравителей Навального рассказал политику по телефону, что "Новичок" был нанесен на его трусы. Сергей Елкин о том, чем стал для властей этот предмет гардероба.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Путин о Навальном, или Никто не хочет стать "берлинским пациентом"
Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что спецслужбы РФ не были заинтересованы в отравлении Алексея Навального. Сергей Елкин уверен: президент знает, о чем говорит.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Отравление Навального: куда ведут следы Таякина и других?
Корреспондентка CNN попыталась поговорить с одним из предполагаемых отравителей Навального Олегом Таякиным, придя к нему домой. Сергей Елкин о том, к кому нужно было обратиться журналистке.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Вся правда Кремля об отравлении Навального, или Хором вразнобой
Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что Навального могли отравить "Новичком" уже при транспортировке в Германию. Предыдущие версии Кремля вспомнил Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода?
Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Меркель потребовала расследовать отравление Навального: что ответит Путин?
Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Кремля найти виновных в отравлении Алексея Навального. Что ответит ей Владимир Путин, знает карикатурист Сергей Елкин.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Почему Навального не могут отправить в Германию
Российские врачи утверждают, что находящийся в омской больнице Алексей Навальный не транспортабелен. Они против его отправки в Германию. Сергей Елкин знает, кто не дает разрешение.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Кто может стоять за предполагаемым отравлением Навального?
Алексей Навальный впал в кому спустя некоторое время после того, как выпил чашку чая. Его окружение говорит об отравлении. Карикатурист Сергей Елкин развил эту версию.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Задержание Навального, или При чем тут Воронеж
Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован после выхода из спецприемника, где он провел 30 дней. Карикатурист Сергей Елкин узнал о настоящих причинах задержания.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Арест Навального как выход из любой ситуации
Алексей Навальный в очередной раз арестован на 30 суток. Сам он связывает это с запланированными на 9 сентября акциями против повышения пенсионного возраста. Сергей Елкин о предыстории ареста.
-
Путин и Навальный в карикатурах Елкина
Задержания сторонников Навального: невзирая на возраст
В России были задержаны десятки сторонников лидера оппозиции Алексея Навального, среди них - несовершеннолетние, а также случайные прохожие. Карикатурист Сергей Елкин об экцессах властей.
Автор: Наталья Позднякова