 В Москве задерживают журналистов, выступающих в поддержку ″Дождя″ и ″Важных историй″ | Новости из Германии о России | DW | 21.08.2021

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Россия

В Москве задерживают журналистов, выступающих в поддержку "Дождя" и "Важных историй"

Участники одиночных пикетов перед зданием ФСБ протестуют против признания "иноагентами" средств массовой информации. Задержанных журналистов повезли в ОВД "Мещанский".

Russland Lubjanka-Gebäude Moskau

В Москве полиция задержала целый ряд журналистов на акции против присвоения СМИ статуса "иностранных агентов". Одиночные пикеты проводились в субботу, 21 августа, возле здания ФСБ на Лубянке.

Были задержаны, в частности, участвовавшие в них корреспондентка издания The Bell Юлия Старостина, создательница подкаста "Норм" Дарья Черкутдинова, журналистка телеканала "Дождь", невеста арестованного Ивана Сафронова Ксения Миронова, бывшая журналистка издания "Проект" Софья Гройсман, главный редактор видеопроекта ROMB Андрей Ковалев, сотрудник RT Илья Васюнин, журналист Андрей Бабицкий, журналистка издания "Такие дела" Лариса Жукова и другие.

Ненадолго силовики задержали также журналиста Александра Горохова, который всего несколько секунд успел простоять, держа в руках плакат "Свободная журналистика, а не вот это вот все". Его не стали заводить в автозак и отпустили, предупредив о штрафе. У медиа-специалиста Александра Музалевского потребовали убрать плакат с надписью "Мы Дождь под ногами майора", потому что у него не оказалось заверенной копии паспорта.

Полицейские фотографируют паспорта пикетчиков. Некоторых из них обвинили в несоблюдении требуемой при проведении одиночных пикетов дистанции в 50 метров.

По информации "Дождя", задержанных журналистов отправили в ОВД "Мещанский".

Накануне Минюст РФ внес телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" в реестр СМИ, выполняющих функции "иноагентов".

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    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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