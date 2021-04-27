 В Москве задержан адвокат фонда Навального Иван Павлов | Новости из Германии о России | DW | 30.04.2021

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Россия

В Москве задержан адвокат фонда Навального Иван Павлов

Коллеги связывают задержание с профессиональной деятельностью Павлова. Глава адвокатской "Команды 29" также защищает журналиста Ивана Сафронова и топ-менеджера "Интер-РАО" Карину Цуркан.

Иван Павлов

Сотрудники ФСБ задержали в Москве главу правозащитного проекта "Команда 29" - адвоката Ивана Павлова. У Павлова идут обыски, сообщил его коллега Евгений Смирнов в пятницу, 30 апреля. По словам Смирнова, силовики пришли к Ивану Павлову в шесть утра в гостиницу Mercury в Москве, где он остановился. У дверей его номера в коридоре постоянно стоят два человека в штатском.

В Telegram-канале "Команды 29" сообщается, что обыски проходят и у IT-специалиста проекта Игоря Дорфмана. В его квартире в Санкт-Петербурге выломали дверь, после чего он перестал выходить на связь.

Чуть позже Евгений Смирнов уточнил, что Ивану Павлову вменяют в вину статью "разглашение данных предварительного расследования", наказание по ней - от денежного штрафа (может составить 80 тысяч рублей) до исправительных работ на срок до 2 лет.

Резонансные дела

По информации пресс-службы "Команды 29", утром Павлов собирался на очередное заседание по делу журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. На заседании должен был решаться вопрос о продлении ареста. Иван Павлов выступает на стороне защиты в таких резонансных делах, как дело против основанного оппозиционером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который московская прокуратура потребовала признать экстремистской организацией.

Павлов также защищает журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, президента Арктической академии наук Валерия Митько, обвиняемого в госизмене и шпионаже, топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, и выступает на стороне защиты во многих других резонансных делах.

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