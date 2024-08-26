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В Москве вынесли заочный приговор украинскому дипломату

Ольга Лебедева
26 августа 2024 г.

Басманный суд приговорил к шести годам колонии Павла Врублевского. В 2022 году, будучи послом Украины в Казахстане, он призвал убить как можно больше русских. После этого он был вызван в МИД Казахстана, а затем уволен.

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Здание Басманного суда Москвы (фото из архива)
Здание Басманного суда Москвы (фото из архива)Фото: Anton Novoderezhkin/dpa/picture alliance

Басманный районный суд Москвы вынес заочный приговор бывшему послу Украины в Казахстане Павлу Врублевскому. Его признали виновным по статье о возбуждении ненависти или вражды, сообщила в понедельник, 26 августа, пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

По решению суда Врублевский приговорен к шести годам колонии общего режима. "Срок отбытия наказания в виде лишения свободы исчисляется с момента экстрадиции Врублевского Петра Юрьевича на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Дело против Врублевского

Уголовное дело в отношении Врублевского в России возбудили после его интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову в августе 2022 года. Дипломат, возглавлявший в тот момент дипмиссию Украины в Казахстане, заявил в беседе с блогером, что целью его страны, обороняющейся от российского вторжения, является убийство как можно большего числа русских. "Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям", - сказал он.

После этого Врублевский был вызван в министерство иностранных дел Казахстана, где ему было заявлено "о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства". "Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами", - указал МИД Казахстана.

На фоне этого скандала президент Украины Владимир Зеленский уволил Врублевского с поста посла в Казахстане.

 

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