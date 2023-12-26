Гастроли в Казахстане. Кому из россиян рады, а кому не очень

Запрещенные в России из-за своей антивоенной позиции артисты, писатели, актеры не имеют ограничений для общения со своими поклонниками в Казахстане. Иная ситуация с теми, кто поддерживает войну РФ против Украины.

Популярный на постсоветском пространстве российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), внесенный 18 декабря Росфинмониторингом в перечень "террористов" и "экстремистов", на своей странице в социальной сети Facebook предложил читателям из России обратиться за помощью к своим нероссийским знакомым для получения его новой книги "Календарь". "Купить в РФ эту книгу невозможно. Зато она доступна для обитателей всех остальных стран мира в электронном виде", - сообщил живущий в Лондоне Борис Акунин, отметив, что ранее отпечатанный тираж этой книги заперт на складе и, возможно, будет отправлен на макулатуру.

В ожидании новых книг от Акунина и Быкова

Казахстанские поклонники Акунина на предложение писателя отреагировали почти мгновенно. В своих комментариях под его постом они не только сообщили, что уже купили его книгу, но и выразили готовность помочь с ее получением российским читателям.

В одном из книжных магазинов Алматы Фото: Anatoly Weiskopf

В отличие от России, в Казахстане книги Бориса Акунина, как и еще одного фигуранта перечня Росфинмониторинга - Дмитрия Быкова, запрещать не стали. Более того, по словам менеджера торгового зала одного из крупнейших книжных магазинов Алматы, в их сети рассчитывают на получение новых произведений и Быкова, и Акунина. "У нас книги обоих писателей входят в число наиболее востребованных. Особенно популярен Акунин, произведения которого стабильно находятся в постоянно обновляемом рейтинге Топ-10 лучших книг раздела "художественная литература". Думаю, что Акунин останется в этом рейтинге и по итогам всего 2023 года", - заметил собеседник DW. При этом он добавил, что если популярный российский писатель со своими литературными чтениями приедет в Казахстан, на встречу с ним придет очень много людей.

Кто приезжал в Казахстан на гастроли

Но если приезд Акунина рассматривается лишь как вероятный, то попавшие в немилость Москвы из-за своей антивоенной позиции популярные российские артисты, а также их украинские коллеги, уже собирают полные концертные залы в Алматы, Астане и других городах Казахстана. В уходящем 2023 году со своими гастрольными турами в Казахстан приезжали, в частности, Дмитрий Монатик, Светлана Лобода, Земфира, группа "Би-2", Андрей Макаревич с "Машиной времени", "ДДТ", "Ночные снайперы" Дианы Арбениной и многие популярные до 24 февраля 2022 года в России стендаперы.

Полина Гагарина - одна из тех, чей концерт в Казахстане отменили Фото: Ramil Sitdikov/POOL/picture alliance

Стремятся приехать в Казахстан и так называемые "Z-артисты", которые не скрывают своей поддержки Путину и говорят о необходимости продолжения войны в Украине. Но двери концертных площадок, не в последнюю очередь под воздействием поднимаемой в социальных сетях волны негодования, им обычно закрывают.

С начала 2023 года в Казахстане были отменены концерты Полины Гагариной, Георгия Лепса, Ларисы Долиной, Басты и команды КВН "Камызяки" с Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым. Поводом для требующих через соцсети отменить выступление популярных в Казахстане "Камызяк" стал концерт Мусагалиева и Дорохова в Донецке.

Почему отказали Максиму Галкину?

Интересно, что вслед за отменой концертов "Камызяк" последовал и отказ в анонсированных гастролях юмористу Максиму Галкину, который не скрывает своей антивоенной позиции и выступает против войны в Украине.

Руководитель проекта Elmedia журналист Гульжан Ергалиева, ссылаясь на инсайдерскую информацию, сообщила DW, что концерт Галкина был отменен по инициативе посла России в Казахстане, который "по-дружески" обратился с просьбой к коллегам "решить вопрос". "Видимо, это было сделано через МИД. А вот отмена гастролей "Камызяков" связана с воздействием эффекта толпы. Какой-либо избирательности нет. В целом, решения по отмене концертов инициирует сетевая стихия, а не власти. Слава Богу, мы пока не скатились до политической цензуры в культуре, как Россия", - поделилась своим мнением с DW Гульжан Ергалиева.

Кому в Казахстане рады, а кому нет?

Впрочем, министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева в своем комментарии DW категорически отвергла версию о вероятном влиянии России на принимаемые в Казахстане решения в области культуры. "Все межстрановые вопросы, которые касаются каких-либо разногласий, у нас решаются исключительно через официально устоявшиеся дипломатические каналы, согласно принятым международным нормам. Поэтому никаких приватных звонков, в принципе, быть не может. В реальности такой практики нет. Что касается политики в сфере культуры и информации, то она является государственной и отвечает исключительно нашим национальным интересам и ценностям", - подчеркнула Аида Балаева, добавив, что цензуры в Казахстане нет. Вместе с тем, по ее словам, есть другие, коммерческие факторы, за которые отвечают сами организаторы концертов.

Как бы то ни было, но судя по анонсам предстоящих в 2024 году мероприятий, выступлений Z-артистов и гастролей Z-актеров в Казахстане не ожидается. В январе в очередной раз ждут Валерия Меладзе, который в мае 2023 года уже гастролировал в городах Казахстана. Вслед за ним в Казахстан приедет "опальный" состав команды КВН "Уральские пельмени". В феврале свои концерты в Астане, Караганде и Семее дадут Юрий Шевчук "ДДТ", а в Алматы на различных площадках выступят певец Ярослав Евдокимов и комик Александр Ревва. Наконец, в рамках своих всемирных туров Казахстан посетят американский певец и танцор Джейсон Деруло (Jason Derulo), популярная группа из Южной Кореи BlackPink, а также британский бой-бэнд Blue, который вряд ли рискнет поехать в Россию. Надеются в Казахстане и на скорый приезд со своими литературными чтениями запрещенного в России писателя Бориса Акунина.

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