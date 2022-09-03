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Прощание с Михаилом Горбачевым
Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

В Москве проходит церемония прощания с Михаилом Горбачевым

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

У Дома союзов, где выставлен гроб с телом Горбачева, выстроилась длинная очередь. Из-за санкций западные политики не приедут в Россию.

https://www.dw.com/ru/v-moskve-prohodit-ceremonia-prosania-s-mihailom-gorbacevym/a-63009817

В Москве в колонном зале Дома союзов в субботу, 3 сентября, проходит церемония  прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, скончавшимся 30 августа на 92-м году жизни. У ограждений, установленных около здания, выстроилась длинная очередь. Полицейские пропускают прибывших группами по несколько десятков человек.

По сообщениям российских СМИ, церемонию, начавшуюся в 10.00 мск, уже посетила певица Алла Пугачева, а также зампредседателя Совета безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев. Действующий глава государства Владимир Путин на прощание не приехал, ранее он простился с Горбачевым отдельно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это плотным рабочим графиком Путина.

Государственных похорон Михаила Горбачева не будет. Не ожидается и прибытия на церемонию прощания высокопоставленных западных политиков. Это связано с санкциями, введенными Западом против РФ из-за российского вооруженного вторжения в Украину. Германию на церемонии прощания представляет временный поверенный в делах посольства ФРГ в России.

Западные политики не приехали на похороны Горбачева

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) объяснил свое отсутствие на прощании с Горбачевым тем, что он не получил приглашения. В целом ряде федеральных земель Германии в знак траура приспущены флаги .

Для многих западных политиков приезд в Москву в любом случае был невозможен, поскольку Россия запретила им въезд в страну. Россия также закрыла воздушное пространство для самолетов из "недружественных стран ЕС". Поэтому попрощаться с Горбачевым от имени Запада придут, в основном, лишь иностранные послы и дипломаты. Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил церемонию прощания, специально прибыв для этого в Москву.

Неоднозначное отношение к Горбачеву

Михаил Горбачев будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой Раисой. В ФРГ Горбачева высоко ценят за помощь в деле воссоединения Германии и заслуги в деле ядерного разоружения.

В то же время в самой России Михаил Горбачев воспринимается неоднозначно из-за запущенной им перестройки и распада СССР. Путин назвал развал Советского Союза трагедией и "распадом исторической России". Горбачев в последние годы жизни критиковал ограничения свободы слова в России и авторитарный режим Путина.

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