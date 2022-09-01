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Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев
Первый и последний президент СССР Михаил ГорбачевФото: Sergei Karpukhin/REUTERS
ПолитикаРоссия

Путин не приедет на похороны Горбачева

Даниил Сотников
59 мин. назад

В Кремле заявили, что из-за напряженного графика Путин не приедет на похороны Горбачева и вместо этого простился с ним в морге ЦКБ.

https://www.dw.com/ru/putin-ne-priedet-na-pohorony-gorbaceva/a-62992278

Президент России Владимир Путин из-за "рабочего графика" не посетит похороны первого президента СССР Михаила Горбачева, сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг, 1 сентября.

Песков уточнил, что перед вылетом в Калининград Путин заехал в Центральную клиническую больницу, где возложил цветы к гробу Горбачева.

"Мы знаем, что церемония прощания состоится 3 сентября, похороны, но, к сожалению, рабочий график президента ему не позволит это сделать 3 сентября, поэтому он принял решение обязательно это сделать сегодня", - сказал Песков.

Кремль: Прощание с Горбачевым пройдет с "элементами государственных похорон"

Ранее дочь Горбачева сообщила, что похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в субботу, 3 сентября - после церемонии прощания в Колонном зале Дома союзов, доступ в который будет открыт всем желающим. Горбачева похоронят рядом с его женой Раисой Горбачевой.

По словам Пескова, в церемонии будут присутствовать "элементы государственных похорон". Речь идет о почетном карауле, прощании и помощи со стороны государства в организации похорон. Чем статус церемонии будет отличаться от официальных государственных похорон, Песков не уточнил.

Михаил Горбачев умер в Москве на 92-м году жизни "после тяжелой и продолжительной болезни" 30 августа. Кремль объявил, что Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким последнего руководителя СССР на следующий день, 31 августа.

Соболезнования западных лидеров в связи с кончиной Горбачева

С соболезнованиями в связи с кончиной Горбачева выступили лидеры многих стран. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала его "авторитетным и уважаемым лидером", который "сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса". "Он открыл путь к свободной Европе. Это наследие мы не забудем", - написала она.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал Горбачева "мужественным реформатором и государственным деятелем, благодаря которому только и стала возможной демократия во многих регионах Европы".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "во времена путинской агрессии в Украине неустанное стремление Горбачева сделать советское общество открытым остается примером для всех нас".

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