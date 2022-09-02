Европейские лидеры не поедут на похороны Горбачева

Ни Берлин, ни Лондон, ни Париж не отправят представителей своих правительств в Москву на похороны Михаила Горбачева. Европейские страны будут представлять в основном послы и другие дипломаты.

На похоронах бывшего президента СССР Михаила Горбачева не будет ни одного европейского лидера. Несмотря на свое уважение к "отцу гласности и перестройки", ни Берлин, ни Лондон, ни Париж не отправят представителей своих правительств на церемонию, которая состоится в Москве в эту субботу, 3 сентября.

После того как Москва развязала агрессивную войну против Украины, европейские страны ввели в отношении России санкции, было приостановлено авиасообщение из Европы в Россию, обе стороны закрыли друг для друга свое воздушное пространство. Россия также наложила ограничения на западных политиков, внеся их в черный список. Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) обосновал свое решение не участвовать в мероприятии отсутствием приглашения, а его предшественница Ангела Меркель (Angela Merkel) сослалась на травму колена.

Таким образом, представлять европейские государства, отдавая последние почести Горбачеву, будут в основном иностранные послы и дипломаты. От Германии и Австрии на похоронах бывшего советского лидера будут присутствовать поверенные в делах посольств в Москве, поскольку посол ФРГ Геза Андреас фон Гейр (Géza Andreas von Geyr) не сможет прибыть из-за положительного теста на коронавирус, а австрийский посол принимает участие в дипломатической конференции в Вене.

Елисейский дворец объявил, что французского президента Эмманюэля Макрона будет представлять посол в России Пьер Леви.

По словам дочери Горбачева Ирины, похороны ее отца пройдут в скромной обстановке. Прощание пройдет в Колонном зале Дома союзов, после чего Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище.

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