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Бюст Михаила Горбачева в Берлине
Бюст Михаила Горбачева в БерлинеФото: Bildagentur-online/Joko/picture alliance
ОбществоГермания

В Берлине в день похорон Горбачева будут приспущены флаги

Евгений Жуков
1 ч. назад

Столица ФРГ почтит память Михаила Горбачева, приспустив флаги в день его похорон. В бундестаге будет объявлена минута молчания. Немецкие политики хотят провести траурную церемонию в Германии.

https://www.dw.com/ru/v-berline-v-den-pohoron-gorbaceva-budut-prispuseny-flagi/a-62997323

Власти Берлина распорядились приспустить флаги в субботу, 3 сентября, в связи с похоронами бывшего президента СССР Михаила Горбачева. "Мы хотим отдать должное заслугам нашего почетного гражданина Михаила Горбачева в деле политических перемен в ГДР", - пояснила сенатор по внутренним делам германской столицы Ирис Шпрангер (Iris Spranger). По ее словам, подписанием договора "Два плюс четыре" он помог проложить путь к воссоединению Германии.

Призывы к проведению панихиды по Горбачеву в Германии

Немецкие политики от разных партий призывают провести в Германии церемонию памяти бывшего советского президента. С такой инициативой выступили, в частности лидер Христианско-социального союза Маркус Зедер (Markus Söder) и бывший глава фракции Левой партии в бундестаге Грегор Гизи (Gregor Gysi). По мнению Гизи, на траурном мероприятии памяти Горбачева, можно было бы "ясно показать разницу между Путиным и Горбачевым".

Бундестаг почтит память Горбачева на следующей неделе

В среду, 7 сентября, память Михаила Горбачева почтит германский парламент. Председательница бундестага Бербель Бас (Bärbel Bas) отдаст дань уважения выдающейся деятельности Горбачева перед началом общих дебатов по федеральному бюджету на 2023 год, сообщила администрация бундестага. В память о покойном будет объявлена минута молчания. В течение всего дня на здании Рейхстага будет приспущены флаги.

Михаил Горбачев умер в Москве 30 августа в возрасте 91 года. Благодаря своей политике реформ бывший глава Советского Союза и лауреат Нобелевской премии мира считается одним из отцов германского единства, вложившим большой вклад в окончание холодной войны.

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