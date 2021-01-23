 В квартирах Алексея Навального и его соратников проходят обыски | Новости из Германии о России | DW | 27.01.2021

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Россия

В квартирах Алексея Навального и его соратников проходят обыски

Во время обыска в квартире Алексея Навального находился его брат Олег. Сам оппозиционер в настоящее время находится под стражей в СИЗО "Матросская тишина". Ему хотят заменить условный срок на реальный по делу "Ив Роше".

Обыск в московском офисе ФБК, декабрь 2019

Обыск в московском офисе ФБК, декабрь 2019

В квартиру известного российского оппозиционера Алексея Навального в среду, 27 января, пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов в своем микроблоге в Twitter.

Сам Навальный в настоящее время находится в СИЗО "Матросская тишина". Он был арестован на 30 суток сразу по возвращении из Германии в Россию по обвинению в нарушении правил условного срока по делу "Ив Роше". По сведениям издания Baza, нынешние оперативные мероприятия связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбужденным после массовой акции протеста, состоявшейся 23 января в Москве по призыву Навального. Обыски планируются и у других сотрудников ФБК, в том числе у Любови Соболь.

Чуто позже силовики пришли также в квартиру, где сейчас живет супруга Алексея Навального Юлия. Квартира находится возле метро Автозаводская. В ней попытались выломать дверь, сообщил Жданов. 

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офис ФБК, студию "Навальный Live" и в квартиру отца координатора московского штаба Навального Олега Степанова. Также силовики пришли к члену Либертарианской партии Игорю Ефремову и пресс-секретарю штаба политика Юлии Галяминой Николаю Касьяну.

В 2013 году Алексея и Олега Навальных признали виновными по делу "Ив Роше". Алексея Навального приговорили к 3,5 годам условного срока и пяти годам испытательного, а Олега - к 3,5 годам реального срока. В 2017 году политику продлили испытательный срок еще на один год.

На 31 января запланированы новые массовые акции в поддержку Навального по всей России. Перед аналогичными протестными мероприятиями 23 января полиция приходила с обысками к ближайшим соратникам Навального и задерживала их.

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  • Russland Jekaterinburg | Proteste wegen Nawalny-Verhaftung
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    В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"

    Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".

  • Deutschland Protestaktion für die Freilassung von Nawalny in Berlin
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    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих

    Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.

  • Tschechien Prag | Proteste gegen Verhaftung Nawalnys

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    По всему миру

    Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.

  • Screenshot Instagram Rapper Noize MC und Vladi Kasta auf einer Protestdemo für Nawalny

    Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях

    Дудь, Noize MC, Поперечный…

    На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".

    Автор: Илья Коваль


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