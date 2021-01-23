В квартирах Алексея Навального и его соратников проходят обыски

В квартиру известного российского оппозиционера Алексея Навального в среду, 27 января, пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщил директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов в своем микроблоге в Twitter.

Сам Навальный в настоящее время находится в СИЗО "Матросская тишина". Он был арестован на 30 суток сразу по возвращении из Германии в Россию по обвинению в нарушении правил условного срока по делу "Ив Роше". По сведениям издания Baza, нынешние оперативные мероприятия связаны с уголовным делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбужденным после массовой акции протеста, состоявшейся 23 января в Москве по призыву Навального. Обыски планируются и у других сотрудников ФБК, в том числе у Любови Соболь.



Чуто позже силовики пришли также в квартиру, где сейчас живет супруга Алексея Навального Юлия. Квартира находится возле метро Автозаводская. В ней попытались выломать дверь, сообщил Жданов.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офис ФБК, студию "Навальный Live" и в квартиру отца координатора московского штаба Навального Олега Степанова. Также силовики пришли к члену Либертарианской партии Игорю Ефремову и пресс-секретарю штаба политика Юлии Галяминой Николаю Касьяну.

В 2013 году Алексея и Олега Навальных признали виновными по делу "Ив Роше". Алексея Навального приговорили к 3,5 годам условного срока и пяти годам испытательного, а Олега - к 3,5 годам реального срока. В 2017 году политику продлили испытательный срок еще на один год.

На 31 января запланированы новые массовые акции в поддержку Навального по всей России. Перед аналогичными протестными мероприятиями 23 января полиция приходила с обысками к ближайшим соратникам Навального и задерживала их.

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