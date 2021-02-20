Суды над Навальным: Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы

В субботу, 20 февраля, у Алексея Навального будет сразу два суда: утром Мосгорсуд на выездном заседании рассматривает жалобу Навального на замену условного срока на реальный по делу "Ив Роше", во второй половине дня ожидается последнее слово и приговор по делу о клевете в отношении ветерана. DW следит за событиями (время московское).

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Алексея Навального уже привезли в Бабушкинский районный суд в автозаке в сопровождении машин ДПС из СИЗО "Матросская тишина" за 2,5 часа до начала рассмотрения его жалобы на замену условного срока на реальный, сообщает ТАСС. Он будет это время находиться в конвой-комнате. Меры безопасности у суда усилены полицией. Обстановка спокойная.

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