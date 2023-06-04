В мире начались акции в поддержку Алексея Навального

Акции солидарности в день рождения Навального уже прошли, среди прочего, в нескольких городах Австралии и Токио. В Хабаровске задержаны два человека. Сам Навальный сообщил, что находится в ШИЗО.

В разных странах мира началась глобальная акция солидарности с российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, отбывающим реальный срок в колонии во Владимирской области. В воскресенье, 4 июня, в день рождения оппозиционера, состоялись в австралийских Сиднее, Мельбурне и Брисбене, а также в Токио, сообщила команда Навального в Telegram.

Активисты также опубликовали фотографии одиночных пикетов с требованиями освобождения Навального, которые прошли в Екатеринбурге, Калининграде, Красноярске, Москве и Ростове-на-Дону. В Хабаровске были задержаны двое человек, у активистов на Комсомольской площади полиция проверила документы и выдала предостережения о "недопустимости нарушения закона", сообщает Telegram-канал RusNews . По его данным, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и ряде других российских городов власти перекрыли центральные улицы, сославшись на проведение полумарафона.

Алексею Навальному 4 июня исполнилось 47 лет. Его сторонники призвали в этот день выйти на акции солидарности с ним в разных странах мира . Среди прочего, акции запланированы в Ереване, Тбилиси, Риге, Вильнюсе, Варшаве, Кракове, Праге, Берлине, Дюссельдорфе, Брюсселе, Амстердаме, Лондоне, Софии, Будапеште, Париже, Барселоне, Мадриде, Риме, Милане, Лиссабоне, Вене, Женеве, Цюрихе, Тель-Авиве, Буэнос-Айресе, Сан-Паулу, Ванкувере, Вашингтоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Сторонников Навального в России призвали выбрать способ протеста, на который они готовы. "Главное - не бездействуйте", - написали активисты, приложив инструкции и бот правовой помощи и пообещав заплатить штрафы за выражение протеста.

Навальный встретил день рождения в ШИЗО

Сам политик опубликовал в тот же день в соцсетях пост, сообщив, что встречает день рождения в штрафном изоляторе, в котором отбывает наказание уже в 16-й раз. "Понятно, я хотел бы сейчас не проснуться в этой конуре, а завтракать с семьей, получать поцелуи в щеку от детей, разворачивать подарки и говорить: вау, это именно то, о чем я мечтал. Но жизнь устроена так, что общественный прогресс и лучшее будущее достигаются, только если некоторое количество людей готовы платить за свое право иметь убеждения. Чем больше таких людей, тем меньше плата каждого. И обязательно наступит такой день, когда говорить правду и отстаивать справедливость станет в России чем-то обычным и совсем не опасным", - написал он в Telegram .

Навальный также поблагодарил за поддержку и передал привет "всем политзаключенным России, Беларуси и других стран". "Большинству из них гораздо тяжелее, чем мне. Я думаю о них постоянно. Их стойкость вдохновляет меня каждый день", - отметил он.

Преследование Алексея Навального

В январе 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение от последствий отравления на родине боевым веществом семейства "Новичок". Его задержали в аэропорту. 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании заменил Алексею Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок в 2 года и 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Позже в отношении оппозиционера возбудили еще одно уголовное дело, по которому в марте 2022 года ему назначили 9 лет колонии строгого режима, призвав его виновным по статьям об особо крупном мошенничестве и неуважении к суду. В октябре 2022 года на Алексея Навального и ряд его соратников завели уголовное дело об экстремизме. В конце мая материалы этого дела поступили в Мосгорсуд.

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