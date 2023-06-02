Призывы к акциям за Навального. Чем вызван шквал критики?

В соцсетях не утихают споры о том, имеют ли сторонники Навального моральное право призывать россиян выйти 4 июня на акцию в его поддержку. DW узнала мнения известных людей по этому вопросу.

Призывы команды Навального поддержать акцию "Ты не один" , которая должна пройти по всему миру, в том числе в России, 4 июня - в день рождения оппозиционного политика, находящегося в заключении, вызвали противоречивую реакцию в соцсетях. DW попросила известных общественных деятелей, находящихся в России или уже покинувших ее, высказать свое мнение об этой инициативе.

"Нет морального права рисковать людьми в РФ"

"Безусловно, Алексей Навальный является политическим заключенным. Он лишен свободы за политику. Но если ради этой политики нужно пожертвовать еще какими-то людьми, чтобы они тоже были лишены свободы, как Навальный, то это - бессовестная политика", - рассуждает псковский политик Лев Шлосберг.

Лев Шлосберг Фото: Schlosberg

По его мнению, политики, журналисты, медиаперсоны, которые находятся за границей, "не имеют никакого морального права объяснять оставшимся в России гражданам, что такое добро, что такое зло, что такое белое, что такое черное". "Это выходит за рамки не только политической, но и человеческой этики", - убежден собеседник DW.

"Нам здесь со всем, что с нами стряслось, - со всей страной, нужно будет разбираться самим. Что мы и пытаемся делать - безусловно, весьма ограниченными силами. Вот столько, сколько история дает нам возможность делать здесь, столько будем делать здесь", - продолжает Шлосберг.

По его словам, и в самые мрачные времена есть возможность поддерживать людей, "выступать против действующей власти в тех рамках, в каких это позволяет нам репрессивное законодательство". "Объяснять людям, которые против насилия, против лжи, против убийств, что они правы, что с ними все в порядке, что они не перепутали добро и зло. Это нужно делать здесь, находясь рядом с ними. Главные слова, которые может сейчас сказать оппозиционный политик в России несогласным с Путиным людям, которые живут здесь: "Я рядом с вами, я вместе с вами", - резюмирует псковский политик Лев Шлосберг.

"Сидеть и не высовываться - плохая стратегия"

Иного мнения придерживается покинувший Россию правозащитник Иван Павлов. "Не надо принижать вклад тех, кто был вынужден уехать из России. Все, что мы делаем здесь, - для того, чтобы поддержать их (оппозиционно настроенных россиян. - Ред.) там, - говорит он в интервью DW. - Но это не значит, что сами они не должны ничего делать. Каждый должен делать что-то на своем месте, и спектр возможностей пока существует. Не такой широкий, но он есть".

"Руководствоваться страхом и сидеть, не высовываясь, - это плохая стратегия, - уверен Павлов. Указывая на риски, связанные с публичным участием в акции "Ты не один" в России ("может прилететь ответственность не только за "участие в массовых акциях", но и за правонарушения "по экстремистским нормам"), юрист подчеркивает, что "есть и куча других возможностей" выразить свою солидарность.

"Нарисовать где-то граффити. Рассказать что-то своему ближайшему окружению, соседям. Можно подобными непубличными действиями напомнить и себе, и остальным, что есть человек, который находится сейчас в тюрьме за свои убеждения, за свою политическую деятельность. Это вполне уместный призыв. Прорыв информационной блокады, в которую россиян окунул путинский режим, - то, чего этот режим боится", - уверен правозащитник Иван Павлов.

"Не нужно давать правоохранительным органам легкую добычу"

"Призывы команды Навального к россиянам выйти 4 июня на улицы - это или тупость, или помощь Кремлю по выявлению инакомыслящих. Возможно с административными или уголовными последствиями. Не выходите, это никому не нужно. Не помогайте ФСБ", - написал политик Леонид Невзлин.

По оценке политолога Екатерины Шульман, "уровень репрессивности" в России сегодня высок, и он распределяется по определенной "шкале". "Преступлением номер один" считаются массовые публичные мероприятия, которые власти пытаются по возможности предотвратить, а там, где это не получается, подавляют "с чрезвычайной интенсивностью". Далее, судя по жестокости приговоров, идет распространение "ложной информации" о войне в Украине. Все, что касается связи с организациями, признанными "экстремистскими" и "нежелательными", тоже преследуется: это видно и по судьбе ФБК и штабов Навального, и по судьбе людей, связанных с "Открытой Россией", констатирует Шульман.

Между тем принцип соблюдения этого "прейскуранта", по наблюдениям эксперта, во многом зависит от региона РФ и конкретного правоприменителя. Так, в Екатеринбурге последствия одиночного пикета могут быть одни, а в Саратове или Владикавказе - другие. "Каждый должен оценивать свои риски и свои возможности самостоятельно. Мне бы казалось, что, находясь за пределами России, лучше обращать свои призывы к людям, тоже находящимся вне России. Их достаточно много, они тоже имеют позицию. Иногда они организованы в какие-то группы, иногда не организованы, но с ними вполне можно и разговаривать и работать, будучи политической организацией", - полагает Екатерина Шульман. "Чего не хочется делать, так это давать правоохранительным органам легкую добычу", - отмечает она. Что касается нравственных претензий, то, по мнению собеседницы DW, их следует "предъявлять не к другим людям, а исключительно к себе".

Волков: "Мы взаимодействуем со взрослыми людьми"

В команде Навального акцию в день его рождения называют "поводом сказать ему: ты не один, показать солидарность друг с другом и с российскими политзаключенными".

Леонид Волков Фото: STAR-MEDIA/IMAGO

Отвечая на просьбу DW прокомментировать шквал критики в соцсетях, соратник оппозиционера Леонид Волков отсылает к своему выступлению на YouTube-канале "Популярная политика" от 31 мая. Там он говорит: "Наверное, нет более мерзкой фразы, чем "подставлять людей под дубинки". Потому что она обесценивает прекрасных людей, которые, осознав все риски, все же решили выйти, и она отказывает им во взрослости. Все-таки мы политическая организация, мы взаимодействуем со взрослыми людьми, у которых есть уважение к себе, способность реально оценивать ситуацию и своя голова на плечах".

При этом Волков указывает россиянам, боящимся открытого участия в акции, на другие способы поддержать ее: "Поклеить листовку в подъезде, поговорить с кем-то знакомым, показать фильм "Навальный". "Придумайте сами что-то, просто не оставайтесь равнодушными!" - призывает он.

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