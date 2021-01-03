В минских дворах задержаны более 15 человек

Во дворах Минска вечером во вторник, 5 января, прошли задержания жителей, встречавшихся с соседями для бесед и чаепитий. Правозащитный центр "Весна" приводит имена 16 задержанных. Однако белорусское издание "Наша нива" пишет со ссылкой на очевидцев, что только в микрорайоне Уручье ОМОН задержал полтора десятка человек, а агентство "БелаПАН" сообщает о десятках задержанных.

СМИ указывают, что задержания проводились неизвестными в балаклавах также в минских микрорайонах "Новая Боровая" и "Запад".

Так, в Телеграм-канале "МотолькоПомоги" белорусского активиста, блогера и фотографа Антона Мотолько сообщается, что несколько жителей были задержаны в квартале "Форест" в "Новой Боровой", куда приехали неизвестные на легковых автомобилях.

По информации Tut.by, при задержаниях силовики применили неоправданную жестокость. На опубликованной изданием видеозаписи видно, как неизвестный держит женщину, а мужчине угрожает похожим на пистолет предметом и бьет его ногой.

После президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко в Беларуси не прекращаются массовые протесты. В конце 2020 года белорусы начали использовать новую форму протеста - встречаясь не в центре городов на массовые шествия, а в своих дворах.

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