 В минских дворах задержаны более 15 человек | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 06.01.2021

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Беларусь

В минских дворах задержаны более 15 человек

Жители Минска, беседовавшие и пившие чай во дворах с соседями, подверглись задержаниям. По данным СМИ, задержаны десятки человек.

Задержания в Минске (фото из архива)

Задержания в Минске (фото из архива)

Во дворах Минска вечером во вторник, 5 января, прошли задержания жителей, встречавшихся с соседями для бесед и чаепитий. Правозащитный центр "Весна" приводит имена 16 задержанных. Однако белорусское издание "Наша нива" пишет со ссылкой на очевидцев, что только в микрорайоне Уручье ОМОН задержал полтора десятка человек, а агентство "БелаПАН" сообщает о десятках задержанных.

СМИ указывают, что задержания проводились неизвестными в балаклавах также в минских микрорайонах "Новая Боровая" и "Запад".

Так, в Телеграм-канале "МотолькоПомоги" белорусского активиста, блогера и фотографа Антона Мотолько сообщается, что несколько жителей были задержаны в квартале "Форест" в "Новой Боровой", куда приехали неизвестные на легковых автомобилях.

По информации Tut.by, при задержаниях силовики применили неоправданную жестокость. На опубликованной изданием видеозаписи видно, как неизвестный держит женщину, а мужчине угрожает похожим на пистолет предметом и бьет его ногой.

После президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко в Беларуси не прекращаются массовые протесты. В конце 2020 года белорусы начали использовать новую форму протеста - встречаясь не в центре городов на массовые шествия, а в своих дворах.

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  • Мурал с изображением диджеев

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  • Белье на балконе

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Одежда на балконе - с политическим подтекстом

    Свое отношение к режиму Лукашенко многие белорусы выражают, активно беря на вооружение юмор. На фото своего рода тонкий намек - белье на балконе вывешено так, что повторяет цвета исторического флага, символа протестов в Беларуси.

  • Мусорные баки с надписями

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Названия СМИ - на мусорных баках

    На этих мусорных баках возмущенные белорусы написали названия государственных белорусских и российских телеканалов, которые, по их мнению, поддерживают Лукашенко. А также не забыли про ОМОН, бойцов которого власти используют для подавления протестов.

  • Надпись на стене: Ермошина лжет

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Надписи на стенах - популярная форма протеста

    Граффити и лозунги на стенах изначально стали наиболее популярными формами выражения протеста в Беларуси. Вот эта надпись появилась в одном из минских двориков сразу после того, как глава белорусской ЦИК Лидия Ермошина объявила Александра Лукашенко победителем президентских выборов.

  • Надпись на стене: Наши дети вырастут свободными

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Коллективные граффити

    Большую роль в протестах в стране играет белорусская молодежь. Студенты, несмотря на угрозу отчисления и давление со стороны властей, продолжают принимать участие в демонстрациях и других уличных акциях. На этой стене свое отношение к режиму выразили студенты ведущих вузов Беларуси.

  • Граффити: девушка под зонтом

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Политическая борьба на уровне символов

    Это граффити изначально имело другой смысл. Оно символизировало мирный женский протест. Позже сторонники Лукашенко добавили под ним ныне стертую надпись "Смерть" - таким образом, видимо, пытаясь угрожать тем, кто выходит на демонстрации.

  • Граффити в виде бело-красно-белого флага

    Как белорусы выражают свое отношение к Лукашенко

    Протесты в Беларуси не кончаются

    Это изображение исторического бело-красно-белого флага напоминает всем о том, что протесты в Беларуси не стихают. Несмотря на все действия властей, им не удалось запугать белорусов, добивающихся отставки Александра Лукашенко.

    Автор: Наталья Позднякова


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