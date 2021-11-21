В Минск вернулся кинофестиваль "Листопад". Что на нем покажут

"Листопад" в Минске открылся в 27-й раз. С 2010 года организацией фестиваля занимался Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", кинофорум получил аккредитацию в Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров и стал одним из самых престижных в СНГ.

В прошлом году "Листопад" отменили за день до начала, ссылаясь на пандемию коронавируса. Этим летом Минкульт назначил нового организатора фестиваля - киностудию "Беларусьфильм". Центр "АРТ Корпорейшн" белорусские власти ликвидировали. В ответ Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров лишила "Листопад" своей аккредитации. Что же предлагают зрителям нынешние устроители?

Прошлый "Листопад" отменили за день до начала

"Мы пытались сделать так, чтобы "Листопад" соответствовал статусу международного, был в составе фестивальной семьи, где присутствуют Варшавский, Московский, Берлинскийфорумы. Сначала он получил временную, потом постоянную аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров", - говорит директор ликвидированного в Беларуси Центра "АРТ Корпорейшн" Анжелика Крашевская.

Центр организовывал два больших фестиваля: Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ", который поддерживал "Белгазпромбанк" и лично Виктор Бабарико, и Минский международный кинофестиваль "Листопад".

Анжелика Крашевская

По словам Крашевской, с проведением "Листопада" всегда было непросто: много сил уходило на поиски денег и объяснения с чиновниками по поводу его программы. "Это государственный проект, цензура присутствовала всегда, - отмечает собеседница. - Система, к сожалению, устроена так, что решение принимают не специалисты в области кинематографии, а чиновники, которым нужно объяснять, почему так, а не иначе".

В прошлом году в фестивале должны были участвовать около 120 фильмов из 50 стран, но власти отменили "Листопад" за день до открытия, сославшись на пандемию коронавируса.

"Локдауна не было, кинотеатры работали, к тому же фестиваль планировался в гибридном формате: зрители смотрят фильмы в зале, жюри - на специальной интернет-платформе. Вся работа, проделанная в течение года, была перечеркнута", - вспоминает Анжелика Крашевская.

Нынешний "Листопад" она не коментирует, только говорит, что это совершенно другой фестиваль. "Фестиваль - это и люди, которые его делают, их компетенции, их репутация, многолетние наработки", - делится детская писательница, сценаристка Мария Бершадская. В 2017 году она входила в жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Листопадик".

"Листопад" был нужен не только не только нашим зрителям, но и нашим сценаристам, режиссерам, актерам, - отмечает Мария Бершадская. - В тот год, когда я была в жюри, моими коллегами были немецкий режиссер и сценарист Кай С. Пик и директор фестиваля детских фильмов в Сиэтле Элизабет Шеперд. В нынешней ситуации это, к сожалению, невозможно представить".

Новая концепция фестиваля

"Раньше фестиваль был местом, где зритель знакомился с кино, общались кинокритики, киноведы, режиссеры. Сейчас через фестиваль мы планируем более активно продвигать страну, возможности работы с нашей страной, возможность съемок у нас, а также презентовать нашу собственную продукцию", - рассказал об особенностях 27-го "Листопада", гендиректор киностудии "Беларусьфильм", нового устроителя фестиваля, Владимир Карачевский. Слоган "Листопада" -2021 - "Кино - симфония единства". В программе - около 100 фильмов. Карачевский отметил, что главное, чтобы работы "способствовали не разрушению отношений и человеческой психики, а созиданию, и соответствовали теме фестиваля - сохранение ценностей, гуманизм, духовность".

Мария Бершадская

Белорусский кинокритик Тарас Тарналицкий считает, что девиз фестиваля отсылает к Году единства, к государственной идеологии. "В каком-то смысле и программа является отражением этого слогана: большинство картин так или иначе связаны с внутренними конфликтами героев, бытовыми конфликтами, или речь о каких-то далеких странах, вроде Индонезии или Кубы. Фильмы игнорируют проблемы, которые существуют у нас, по поводу которых "Листопад" рефлексировал раньше. Сейчас это мало соотносится с белорусской действительностью в качестве художественной метафоры", - отмечает Тарналицкий.

Исключением, по его мнению, можно назвать фильм-открытие. Это лента немецкого режиссера Филиппа Штельцля (Philipp Stelzl) "Королевская игра". "Действие происходит в Германии и в Австрии в 1938 году. Юриста арестовывает гестапо, он попадает в тюрьму, где крадет книгу о шахматах и полностью погружается в мир игры, - отмечает кинокритик. - Тюремный быт, показанный в фильме, - это примерно то, о чем сейчас пишут медиа об Окрестина".

Что покажут на "Листопаде"?

Среди работ известных режиссеров, а их на нынешнем фестивале немного, кинокритик обращает внимание на картину Асгара Фархади "Герой". Она представлена в конкурсе игрового кино. "Асгар Фархади получал награды Каннского кинофестиваля, Берлинале, дважды - "Оскар". Но при этом, с ним соревнуются практически неизвестные авторы", - говорит Тарналицкий.

Тарас Тарналицкий

Также он выделяет фильмы "Девушка и паук" швейцарцев Рамона и Сильвана Цюрхеров, картину "Последняя "Милая Болгария" россиянина Алексей Федорченко и победителя Берлинского фестиваля - фильм "Неудачный трах, или Безумное порно" румынского режиссера Раду Жуде (прокате идет под названием "Безумное кино для взрослых"). Кинокритик признается, что удивлен, что последний фильм включен во внеконкурсную программу "Листопада".

В то же время в Минске представят фильм о российском актере Николае Бурляеве: "Я уже другим не буду". Бурляев - член Патриаршего Совета по культуре РФ, публично поддержал действия России в Крыму, выступает за "общественную" цензуру в культуре, известен своими гомофобными высказываниями.

В целом, по словам Тарналицкого, в фестивальной программе немного работ известных режиссеров, не участвуют, в том числе, российские фильмы, которые были показаны в Каннах и Венеции. "Прорывных работ, участвовавших в Венецианском и Каннском кинофестивале, "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова и "Капитан Волконогов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, нет, как и фильма "Разжимая кулаки", выдвигавшегося от России на "Оскар", - говорит кинокритик.

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