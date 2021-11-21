В Минск вернулся кинофестиваль "Листопад". Что на нем покажут

После годового перерыва, с новыми устроителями и без аккредитации Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров в Минске проходит международный кинофестиваль "Листопад". Как он изменился?
"Листопад" в Минске открылся в 27-й раз. С 2010 года организацией фестиваля занимался Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", кинофорум получил аккредитацию в Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров и стал одним из самых престижных в СНГ.
В прошлом году "Листопад" отменили за день до начала, ссылаясь на пандемию коронавируса. Этим летом Минкульт назначил нового организатора фестиваля - киностудию "Беларусьфильм". Центр "АРТ Корпорейшн" белорусские власти ликвидировали. В ответ Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров лишила "Листопад" своей аккредитации. Что же предлагают зрителям нынешние устроители?
"Мы пытались сделать так, чтобы "Листопад" соответствовал статусу международного, был в составе фестивальной семьи, где присутствуют Варшавский, Московский, Берлинскийфорумы. Сначала он получил временную, потом постоянную аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров", - говорит директор ликвидированного в Беларуси Центра "АРТ Корпорейшн" Анжелика Крашевская.
Центр организовывал два больших фестиваля: Международный форум театрального искусства "ТЕАРТ", который поддерживал "Белгазпромбанк" и лично Виктор Бабарико, и Минский международный кинофестиваль "Листопад".
По словам Крашевской, с проведением "Листопада" всегда было непросто: много сил уходило на поиски денег и объяснения с чиновниками по поводу его программы. "Это государственный проект, цензура присутствовала всегда, - отмечает собеседница. - Система, к сожалению, устроена так, что решение принимают не специалисты в области кинематографии, а чиновники, которым нужно объяснять, почему так, а не иначе".
В прошлом году в фестивале должны были участвовать около 120 фильмов из 50 стран, но власти отменили "Листопад" за день до открытия, сославшись на пандемию коронавируса.
"Локдауна не было, кинотеатры работали, к тому же фестиваль планировался в гибридном формате: зрители смотрят фильмы в зале, жюри - на специальной интернет-платформе. Вся работа, проделанная в течение года, была перечеркнута", - вспоминает Анжелика Крашевская.
Нынешний "Листопад" она не коментирует, только говорит, что это совершенно другой фестиваль. "Фестиваль - это и люди, которые его делают, их компетенции, их репутация, многолетние наработки", - делится детская писательница, сценаристка Мария Бершадская. В 2017 году она входила в жюри конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Листопадик".
"Листопад" был нужен не только не только нашим зрителям, но и нашим сценаристам, режиссерам, актерам, - отмечает Мария Бершадская. - В тот год, когда я была в жюри, моими коллегами были немецкий режиссер и сценарист Кай С. Пик и директор фестиваля детских фильмов в Сиэтле Элизабет Шеперд. В нынешней ситуации это, к сожалению, невозможно представить".
"Раньше фестиваль был местом, где зритель знакомился с кино, общались кинокритики, киноведы, режиссеры. Сейчас через фестиваль мы планируем более активно продвигать страну, возможности работы с нашей страной, возможность съемок у нас, а также презентовать нашу собственную продукцию", - рассказал об особенностях 27-го "Листопада", гендиректор киностудии "Беларусьфильм", нового устроителя фестиваля, Владимир Карачевский. Слоган "Листопада" -2021 - "Кино - симфония единства". В программе - около 100 фильмов. Карачевский отметил, что главное, чтобы работы "способствовали не разрушению отношений и человеческой психики, а созиданию, и соответствовали теме фестиваля - сохранение ценностей, гуманизм, духовность".
Белорусский кинокритик Тарас Тарналицкий считает, что девиз фестиваля отсылает к Году единства, к государственной идеологии. "В каком-то смысле и программа является отражением этого слогана: большинство картин так или иначе связаны с внутренними конфликтами героев, бытовыми конфликтами, или речь о каких-то далеких странах, вроде Индонезии или Кубы. Фильмы игнорируют проблемы, которые существуют у нас, по поводу которых "Листопад" рефлексировал раньше. Сейчас это мало соотносится с белорусской действительностью в качестве художественной метафоры", - отмечает Тарналицкий.
Исключением, по его мнению, можно назвать фильм-открытие. Это лента немецкого режиссера Филиппа Штельцля (Philipp Stelzl) "Королевская игра". "Действие происходит в Германии и в Австрии в 1938 году. Юриста арестовывает гестапо, он попадает в тюрьму, где крадет книгу о шахматах и полностью погружается в мир игры, - отмечает кинокритик. - Тюремный быт, показанный в фильме, - это примерно то, о чем сейчас пишут медиа об Окрестина".
Среди работ известных режиссеров, а их на нынешнем фестивале немного, кинокритик обращает внимание на картину Асгара Фархади "Герой". Она представлена в конкурсе игрового кино. "Асгар Фархади получал награды Каннского кинофестиваля, Берлинале, дважды - "Оскар". Но при этом, с ним соревнуются практически неизвестные авторы", - говорит Тарналицкий.
Также он выделяет фильмы "Девушка и паук" швейцарцев Рамона и Сильвана Цюрхеров, картину "Последняя "Милая Болгария" россиянина Алексей Федорченко и победителя Берлинского фестиваля - фильм "Неудачный трах, или Безумное порно" румынского режиссера Раду Жуде (прокате идет под названием "Безумное кино для взрослых"). Кинокритик признается, что удивлен, что последний фильм включен во внеконкурсную программу "Листопада".
В то же время в Минске представят фильм о российском актере Николае Бурляеве: "Я уже другим не буду". Бурляев - член Патриаршего Совета по культуре РФ, публично поддержал действия России в Крыму, выступает за "общественную" цензуру в культуре, известен своими гомофобными высказываниями.
В целом, по словам Тарналицкого, в фестивальной программе немного работ известных режиссеров, не участвуют, в том числе, российские фильмы, которые были показаны в Каннах и Венеции. "Прорывных работ, участвовавших в Венецианском и Каннском кинофестивале, "Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова и "Капитан Волконогов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, нет, как и фильма "Разжимая кулаки", выдвигавшегося от России на "Оскар", - говорит кинокритик.
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