Фильм "Разжимая кулаки" выдвинули на "Оскар" от России

Фильм "Разжимая кулаки" будет выдвинут от России в 2021 году на соискание премии "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм". Об этом в понедельник, 25 октября, сообщил председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай. Режиссер фильма - 31-летняя Кира Коваленко. В июле картина получила Гран-при второй по значимости программы кинофестиваля в Каннах "Особый взгляд". Продюсером картины является двукратный номинант на премию "Оскар" Александр Роднянский.

Действие фильма происходит в маленьком городке Мизур в Северной Осетии. Его главная героиня - девушка Ада (Милана Агузарова). Отец воспитывает ее и двух сыновей очень строго. Впоследствии старший сын сбежал от отцовской гиперопеки в ближайший крупный город на заработки. Дочь же активно строит планы побега. Однако вырваться из-под власти отца, чтобы наконец начать самостоятельную жизнь, оказывается гораздо сложнее, чем казалось.

В 2020 году на "Оскар" от России выдвигался фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, рассказывающий о кровавом разгоне мирных протестов в Новочеркасске в 1962 году.

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"Оскар" и его женщины Джанет Гейнор Одна из самых ярких звезд Голливуда и первая обладательница премии "Оскар" в номинации "Лучшая актриса". Награду американской Академии кинематографических искусств и наук в 1929 году принесли ей фильмы "Седьмое небо", "Восход солнца" и "Уличный ангел". Это был единственный раз в истории кинопремии, когда награду вручили за все работы года, а не только за конкретный фильм.

"Оскар" и его женщины Кэтрин Хепбёрн Бунтарка с аристократической внешностью и властным характером. Выдвигалась на "Оскар" 12 раз и четырежды удостаивалась премии - первый рекорд побила Мерил Стрип, второй рекорд пока еще никем не побит. Была признана величайшей актрисой в истории Голливуда. Первый "Оскар" получила в 1934 году за фильм "Ранняя слава", четвертый - в 1982 за фильм "На золотом озере".

"Оскар" и его женщины Бетт Дейвис Вторая в списке величайших актрис в истории Голливуда и первый человек в истории мирового кинематографа, номинированный на десять "Оскаров", а также первая женщина в должности президента Американской киноакадемии. Утверждается, что это она нарекла престижный трофей "Оскаром", заметив сходство статуэтки со своим супругом Хармоном Оскаром Нельсоном. Выигрывала премию два раза - в 1935 и 1938 годах.

"Оскар" и его женщины Луизе Райнер С театральных подмостков Берлина попала в 1935 году по контракту в Голливуд и стала первой из актрис, завоевавшей две премии "Оскар", а также первой, награжденной два года подряд. Успех был коротким: разочаровавшись в Голливуде, Райнер вернулась в Европу. С ее легкой руки появилось представление об "оскаровском проклятии": выиграв заветную статуэтку, актер уже не может сыграть ничего путного.

"Оскар" и его женщины Вивьен Ли Английская актриса получила две премии "Оскар" за роли американских красавиц: Скарлетт О’Хары в "Унесённых ветром" (1939) и Бланш Дюбуа в "Трамвае "Желание" (1951). Страдавшая биполярным расстройством, она утверждала, что именно роль Бланш привела ее к безумию.

"Оскар" и его женщины Джоан Фонтейн Известность принесли ей классические фильмы Альфреда Хичкока. а премию "Оскар" - его триллер "Подозрение" (1941). Никто кроме нее из актрис или актеров не удостаивался больше премии Американской киноакадемии за фильмы, режиссером которых был Хичкок.

"Оскар" и его женщины Ингрид Бергман Три премии "Оскар" и 4-е место в рейтинге величайших звезд кино Американского института киноискусства. Шведско-американская актриса не ограничивала себя рамками одного амплуа и снималась у разных режиссеров. Два "Оскара" принесли ей фильмы "Газовый свет" (1944) и "Анастасия" (1956). Третий Бергман получила за роль второго плана в фильме "Убийство в Восточном экспрессе".

"Оскар" и его женщины Одри Хепбёрн Британская актриса, фотомодель, гуманитарный деятель и одна из самых элегантных женщин мира. Получила премию "Оскар" в 1954 году за фильм "Римские каникулы". Номинировалась еще четырежды, в том числе, за роль в картине "Завтрак у Тиффани", которую сама Хепбёрн считала своей самой яркой и одной из самых сложных в своей карьере.

"Оскар" и его женщины Грейс Келли Американская актриса и с 1956 года супруга князя Монако Ренье III. Став княгиней, она оставила кинокарьеру, успев, однако, завоевать "Оскар" в 1954 году за роль в фильме "Деревенская девушка" и славу самой кассовой актрисы своего времени.

"Оскар" и его женщины Элизабет Тейлор Пять номинаций и два "Оскара" за лучшую женскую роль - англо-американская дива первой из актрис получила гонорар в миллион долларов и приводила в экстаз публику перипетиями своей личной жизни. Лишь однажды "королева Голливуда" оказалась на "вторых ролях" - на вручении премий "Оскар" в 1974 году, когда на сцену вдруг выскочил абсолютно голый фотограф Роберт Опель.

"Оскар" и его женщины Софи Лорен Итальянская дива была удостоена премии "Оскар" в 1962 году за роль в военной драме Витторио де Сика "Чочара", став первой актрисой, получившей эту премию за фильм не на английском языке.

"Оскар" и его женщины Барбра Стрейзанд Одна из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса: актриса, а также певица и композитор, режиссер и продюсер, политический активист. "Самая дивная из див" выпустила несколько десятков "золотых" и "платиновых" дисков грамзаписи и удостоилась двух "Оскаров". Голливудской кинопремией в категории "лучшая актриса" была отмечена ее роль в фильме "Смешная девчонка".

"Оскар" и его женщины Джейн Фонда Обладательница идеальной фигуры и титула "королева аэробики", политическая активистка и писательница, названная в честь жены короля Генриха VIII, дальней родственницы по материнской линии, добилась известности и в Голливуде, что было нелегко: она пыталась вырваться из навязываемого ей амплуа "сексуальной кошечки" и проявить себя как драматическая актриса. В коллекции ее трофеев - два "Оскара".

"Оскар" и его женщины Луиза Флетчер Из-за высокого роста ее карьера в кино поначалу не задалась. Актриса вышла замуж и посвятила себя воспитанию детей. В кино вернулась после многолетнего перерыва. Вернувшись, завоевала "Оскар" - за роль властной сестры Рэтчед в культовом фильме "Пролетая над гнездом кукушки" (1975). На церемонии награждения премией произнесла крамольную фразу: "Иногда бывает здорово, что все тебя ненавидят".

"Оскар" и его женщины Мерил Стрип Обладательница трех премий "Оскар" и 19 номинаций, которых у нее больше, чем у любого другого актера или актрисы в истории кинематографа. Признана киноведами и театральными критиками одной из величайших актрис современности.

"Оскар" и его женщины Джоди Фостер Сниматься начала с трех лет в рекламных роликах и телесериалах, а в возрасте 14 лет получила первую номинацию на "Оскар". Статуэтку в категории "Лучшая актриса" завоевывала дважды - за фильмы "Обвиняемые" (1989) и "Молчание ягнят" (1992).

"Оскар" и его женщины Джессика Тэнди Самая пожилая обладательница "Оскара" за всю историю премии. В 1990 году была удостоена награды за фильм "Шофер мисс Дэйзи". Среди известнейших лент с ее участием - хичкоковский триллер "Птицы" (на фото в центре). Свою актерскую карьеру она начала в 16-летнем возрасте на подмостках Лондона, выступала на знаменитых сценах британской столицы и большое признание получила также на Бродвее.

"Оскар" и его женщины Хэлли Берри В 1999 году в биографическом фильме "Познакомьтесь с Дороти Дендридж" она сыграла первую темнокожую женщину, номинированную на "Оскар" в категории "Лучшая актриса", а в 2002 году сама стала первой афроамериканкой, завоевавшей заветную статуэтку, за фильм "Бал монстров".

"Оскар" и его женщины Марион Котийяр В 2008 году была удостоена "Оскара" за роль Эдит Пиаф в музыкальной драме "Жизнь в розовом цвете" и стала первой француженкой и второй после итальянки Софи Лорен актрисой в истории премии, которой удалось одержать победу в номинации "Лучшая актриса" за фильм на иностранном языке.

"Оскар" и его женщины Кейт Уинслет Всемирную известность принес ей монументальный фильм-катастрофа "Титаник", а премию "Оскар" в категории "Лучшая актриса" в 2009 году - одноименная экранизация знаменитого романа немецкого писателя Бернхарда Шлинка (Bernhard Schlink) "Чтец" ("Der Vorlerser"). Автор: Элла Володина

