В Кыргызстане введут Цифровой кодекс. Что он регулирует

Парламент Кыргызстана принял в первом чтении проект Цифрового кодекса. Как он повлияет на процессы цифровизации в стране, на деятельность "цифровых кочевников" и о каких рисках предупреждают эксперты?

Парламент Кыргызстана 12 декабря 2024 года принял в первом чтении проект Цифрового кодекса КР. По информации пресс-службы парламента, положения кодекса направлены не только на создание благоприятных правовых условий в цифровом пространстве и развитие цифровой экономики, но и на повышение инвестиционной привлекательности страны.

Условия для "цифровых кочевников"

Привлечет ли Цифровой кодекс в Кыргызстан инвесторов из других стран? Предприниматели из России, с которыми пообщалась DW, рассказали о своем опыте, связанном с цифровизацией в КР. Георгий, IT-специалист, приехал в Бишкек в 2022 году. Он решился на переезд из-за того, что по визе "цифрового кочевника" здесь можно было легко открыть бизнес. Но оказалось, что первое время многим приезжим в открытии банковского счета по этой визе отказывали. Георгий полагает, что такие недоработки были связаны с отсутствием опыта реализации подобных проектов. Что же касается Цифрового кодекса, то, по его мнению, существует риск утечки данных, но это "не повод ничего не делать". Георгий отмечает, что существует много способов шифрования данных.

Супруга Георгия, Марина - тестировщик. Она говорит, что в Кыргызстане зачастую проекты по предоставлению цифровых услуг "делают быстро, но некачественно". Собеседница считает, что излишняя спешка в плане введения Цифрового кодекса и разработки цифровых связей может стать фатальной, если не продумать все детально и не прописать каждый шаг: "Что делать в случае блокировки или взлома? Где и как хранить данные? Если сервера сгорят, куда будут дублироваться данные?".

Вместе с тем супруги признают, что Цифровой кодекс во многом упростит жизнь как кыргызстанцев, так и иностранных граждан, поскольку позволит сделать процесс цифровизации более удобным и обеспечит доступ к информации. Они сами не раз сталкивались с трудностями, так как пока нет системы единой информационной базы. Георгий и Марина полагают, что развитие цифровизации в стране будет создавать благоприятные условия для привлечения инвесторов из-за рубежа.

Что изменится с принятием Цифрового кодекса

Ведущий партнер международного консорциума по разработке цифрового законодательства Татту Мамбеталиева в беседе с DW пояснила, что концепция и идея Цифрового кодекса КР заключается в том, чтобы изменить правовой метод регулирования цифровых процессов: "Нам нужно было выработать такой подход, который мог бы работать на снижение рисков, которые могут приносить технологии, и в то же время создавать благоприятные условия, чтобы поддерживать развитие технологий".

Татту Мамбеталиева Фото: privat

Мамбеталиева отмечает, что общая философия кодекса - минимизировать государственное участие в регулировании процессов и активнее вовлекать бизнес: "Кодекс разработан таким образом, что теперь сервисы будут предоставляться как маркетплейс… Сейчас предлагается разрешить и бизнесу участвовать в оказании услуг". То есть, идея в том, что если бизнес осуществляет какой-либо сервис качественнее, то государству не нужно будет его заменять своими. "Это становится возможно из-за того, что мы обязываем и правительство, и частный сектор заниматься постоянным обменом данными, чтобы частный сектор мог генерировать (сервисы. - Ред.) на постоянной основе, и государство на это не тратило свои деньги…", - поясняет она.

Как Цифровой кодекс будет регулировать обмен данными

Собеседница DW отмечает, что основная цель кодекса - регулирование жизненного цикла данных: с момента появления данных и до того, как они превращаются в цифровой ресурс - веб-сайт, приложение, услугу, сервис. Ведь данные в настоящее время являются новым источникам зарабатывания и построения бизнеса.

Татту Мамбеталиева объясняет, что кодекс позволит использовать так называемый "метод взаимодействия", и работает как социальная сеть: "Я сам принимаю решение, какой контент хочу иметь на своем личном аккаунте. Ты тоже сам решаешь, я не могу тебе диктовать и никто не может диктовать - это мое личное пространство. Но как только я начинаю обмениваться информацией, то уже вступают в действие нормы кодекса, которые регулируют взаимодействие друг с другом. Например, обмен данными должны проводиться только в обезличенном виде… То есть, он регулирует, как вы должны обмениваться данными, чтобы своими действиями не навредить другим".

Эксперт указывает, что кодекс не регулирует контент и вопросы интеллектуальной собственности, но гарантирует определенный уровень цифровых прав, которые должны быть обеспечены любому кыргызстанцу. К примеру, защиту персональных данных.

В свою очередь министр цифрового развития КР Нурия Кутнаева в ходе обсуждения принятия законопроекта о Цифровом кодексе отметила, что это единственный нормативно-правовой акт, который регулирует, в частности, контент, созданный с помощью искусственного интеллекта(ИИ), чтобы не допустить распространения дипфейков. За их использование в кодексе предусмотрена административная ответственность.

Создаст благоприятные условия для мошенников?

Жылдызай Турдубекова - юрист и координатор программ Юридического сообщества Кыргызстана с 2019 по 2022 годы, в рамках которых проводились онлайн-тренинги по цифровым правам для студентов и молодежи, отмечает, что к проекту Цифрового кодекса остаются вопросы относительно правоприменительной практики: "У нас есть много законов и принимаются все больше и больше, вопрос насколько они эффективно применяются? Насколько государство, в данном случае Минцифры, сможет эффективно регулировать и выявлять нарушения касательно цифровых прав? Как именно будет проходить процедура следствия? Эти моменты пока остаются неясными".

Жылдызай Турдубекова Фото: privat

Юрист подчеркивает, что защита цифровых прав граждан крайне важна, ведь, по сути, это те же традиционные права, перенесенные в цифровое пространство. Однако она также выражает обеспокоенность: "Если защита данных будет недостаточной, это создаст благоприятные условия для мошенников, которые могут обманывать население, а подобные случаи участились в последние годы. Многие люди плохо знают свои базовые права, а тем более цифровые. В этом направлении необходимо усилить работу, чтобы граждане лучше понимали свои права и основы кибербезопасности, и могли эффективно защищать свои данные".