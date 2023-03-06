В Киеве принято решение продолжать защищать Бахмут

На 376-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 6 марта (время московское).

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На заседании Ставки верховного главнокомандующего с участием президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного принято решение продолжать защищать Бахмут и укреплять позиции в этом городе. Это решение поддержали сам Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский. Ранее немецкий таблоид Bild сообщил о якобы имеющихся разногласиях в позициях Зеленского и Залужного по Бахмуту. Якобы Залужный готов оставить практически окруженный город, а Зеленский призывает его держать оборону. По оценке большинства западных военных экспертов, удержание или сдача Бахмута не имеют стратегического значения для хода войны.

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что удерживаемый украинскими войсками город Бахмут имеет скорее символическое, нежели стратегическое и оперативное значение для хода боевых действий. Возможный отход украинской армии из Бахмута, по его словам, не будет означать перелома хода войны. В то же время Остин не стал предсказывать, когда такой отход может быть возможен.

Центр в Гааге по расследованию преступления агрессии против Украины заработает к началу лета

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Международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины должен заработать в Гааге к началу лета, создание его основных структур будет завершено в течение двух месяцев, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд на брифинге в Брюсселе. В этом центре будут храниться и анализироваться доказательства для будущих судебных процессов, как на уровне отдельных стран, так и на международном уровне. Центр объединит прокуроров для подготовки будущих дел к судебному преследованию преступления агрессии против Украины. Доказательства преступления агрессии будут храниться централизованно в безопасном месте, подчеркнули в Еврокомиссии.

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В подмосковном Домодедово, по сообщениям нескольких интернет-изданий, был задержан одетый в камуфляж мужчина с гранатой, якобы угрожавший взорвать военкомат и сбежавший из военной части. Полиция перекрыла Набережную улицу, работают саперы.

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Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, ранее много лет занимавший пост посла Украины в Германии, призвал приехавших в Киев руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) убедить власти своей страны принять "мужественное решение разрешить поставки истребителей". По словам Мельника, важно, чтобы председатель СДПГ Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil) и лидер фракции социал-демократов в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) своими глазами увидели "ужасы, которые оставляет после себя российская агрессия". В то же время он сомневается, что известный своей сдержанной позицией по поставкам вооружений Мютцених откажется от нее, вернувшись из Киева.

Хроника событий 6 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 марта 14.00 - 23.59 >>>

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