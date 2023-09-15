В Киеве начал работу полевой офис МУС

Полевой офис Международного уголовного суда в Украине стал его крупнейшим представительством за пределами Гааги.

В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщила в четверг, 14 сентября, пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

"Это новая глава нашего сотрудничества. Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и Международным уголовным судом. Повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые Россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев", - заявил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Крупнейшее представительство за пределами Гааги

Как отмечается в пресс-релизе, офис в Киеве является крупнейшим представительством МУС за пределами Гааги.

"Закон должен быть на передовой. И я думаю, что то, что мы видим в вопросах партнерства Международного уголовного суда с Украиной, развития партнерства с гражданским обществом, с другими государствами-членами ООН, государственными и негосударственными участниками МУС, - это не просто искра. Это рассвет нового времени, в котором мы должны проявить, и мы проявляем, выдержку и настойчивость, чтобы наши слова не были пустыми словами. Их чувствуют пострадавшие как в Украине, где я имею честь сейчас быть, в так и во всем мире", - подчеркнул главный прокурор МУС Карим Хан.

Зеленский - об открытии офиса МУС в Киеве

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в вечернем телеобращении к согражданам выразил уверенность в том, что тесное сотрудничество между офисом генерального прокурора Украины, всеми украинскими правоохранительными институтами и Международным уголовным судом поможет приблизить ответственность за военные преступления, совершенные Россией.

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