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В Канаде из-за пожаров эвакуируют 30 тысяч человек

Александр Дельфинов
1 ч. назад

Еще 36 тысяч канадцев в провинции Британская Колумбия получили предупреждение о возможной эвакуации. Нынешние пожары названы самыми сильными в истории Канады.

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Мгла от лесных пожаров над канадским городом Келоуна
Мгла от лесных пожаров над канадским городом КелоунаФото: Darryl Dyck/ZUMA Press/IMAGO

Сильнейшие лесные пожары на западе Канады привели к тому, что власти провинции Британская Колумбия распорядились об эвакуации около 30 тысяч человек из области вокруг озера Оканаган и города Келоуна, сообщает AFP в ночь на понедельник, 21 августа, со ссылкой на министра по чрезвычайным ситуациям этого региона Боуинна Ма.

Согласно этим данным, еще примерно 36 тысяч канадцев получили предупреждения и могут быть эвакуированы при ухудшении обстановки. С 18 августа в международном аэропорту Келоуны - города с населением около 150 тысяч человек - отменены все рейсы. На другом берегу озера, в городе Западная Келоуна с населением около 36 тысяч, сгорели несколько зданий, отдельные районы города были эвакуированы. Власти Британской Колумбии заявили о вводе чрезвычайного положения.

Самые сильные лесные пожары в истории Канады

Лесные пожары лета 2023 года уже названы самыми сильными за всю историю наблюдений в Канаде. К настоящему времени есть информация о четырех погибших. Огонь также охватил север страны, где одним из наиболее пострадавших стал город Йеллоунайф - административный центр приарктической провинции Северо-Западные территории. Там власти объявили об эвакуации 19 тысяч человек еще 17 августа, в результате в городе почти не осталось жителей.

По словам регионального министра окружающей среды Шейна Томпсона, из-за связанной с пожарами эвакуации вынужденными переселенцами стали до двух третей жителей в этой канадской провинции. Еще в мае сообщалось, что около 25 тысяч жителей другой западной провинции Альберта покинули свои дома, спасаясь от лесных пожаров.

Сейчас с огнем в Канаде ведут борьбу более трех тысяч пожарных, к ним на помощь прибывают специалисты из других стран, в том числе из Австралии, Мексики, Бразилии и Коста-Рики. Для тушения огня применяется авиация. В целом количество одновременно бушующих лесных пожаров в Канаде превысило тысячу, а выгоревшая площадь превышает 14 миллионов гектаров, что примерно соответствует территории Греции.

Лесные пожары в США

Пламя перешло границу Канады и США и распространяется в американском штате Вашингтон, где несколько тысяч человек были вынуждены спасаться бегством, сообщается также об одном погибшем. Ранее сообщалось об эвакуации жителей расположенных еще южнее сельских районов вблизи границы штатов Калифорния и Орегон. Кроме того, опустошительные пожары на Гавайях привели к гибели как минимум 110 человек.

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