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Лесные пожары в Альберте
Лесные пожары в АльбертеФото: Alberta Wildfire/Handout/REUTERS
КатастрофыКанада

В канадской Альберте из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС

Жан Рофе
58 мин. назад

Около 25 тысяч жителей западной провинции Альберта уже покинули свои дома, спасаясь от более 100 лесных пожаров. Власти говорят о "беспрецедентном кризисе".

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В провинции Альберта на западе Канады в субботу, 6 мая, был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с многочисленными лесными пожарами. Все ресурсы должны быть направлены на борьбу с "беспрецедентным кризисом", заявила премьер-министр провинции Даниэль Смит.

По данным властей, около 25 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома. Некоторых доставили в безопасное место на лодках или вертолетах. Еще тысячи жителей призвали готовиться к эвакуации.

"Нескольких искр достаточно"

К вечеру субботы по местному времени в регионе было зафиксировано 109 быстро распространяющихся пожаров, более 30 из них до сих пор не взяты под контроль. После "жаркой, сухой весны и при таком количестве горючего материала достаточно нескольких искр, чтобы начались действительно страшные пожары", - сказала Смит. По ее словам, уже сожжено почти 122 000 гектаров земли.

Почти на всей территории Альберты, большей части соседней провинции Саскачеван и значительной части Северо-Западных территорий существует чрезвычайная опасность лесных пожаров, свидетельствует карта правительства в Оттаве. В случае необходимости правительство готово оказать федеральную помощь, написал в Twitter канадский министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр.

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