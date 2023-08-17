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На Гавайях растет число жертв лесных пожаров

Жан Рофе
51 мин. назад

После лесных пожаров на острове Мауи найдены тела 110 погибших. Власти предупреждают, что окончательное число жертв может быть вдвое выше.

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Последствия пожара на острове Мауи
Последствия пожара на острове МауиФото: Mike Blake/REUTERS

Число погибших в результате лесных пожаров на острове Мауи в американском штате Гавайи достигло 110 человек, сообщил губернатор штата Джош Грин на пресс-конференции в среду, 16 августа.

По словам Грина, окончательное число жертв может оказаться вдвое выше, поскольку сотни человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Поисковые группы со специально обученными собаками пока осмотрели 38 процентов территории, пострадавшей от стихийного бедствия. Количество задействованных поисковых собак планируется удвоить до 40.

Байден и его супруга 21 августа посетят Гавайи

Президент США Джо Байден и его супруга 21 августа отправятся на Мауи, чтобы встретиться с сотрудниками экстренных служб, пострадавшими, а также представителями федеральных служб, властей штата и местных властей, говорится в заявлении Белого дома.

"Я по-прежнему готов предоставить все необходимое жителям Гавайев для восстановления после этой катастрофы", - написал Байден в сервисе микроблогов X (бывшем Twitter).

Самый смертоносный пожар в США за 100 лет

Пожар, вспыхнувший на острове Мауи 9 августа, называют самым смертоносным в Соединенных Штатах за последнее столетие. Стихия уничтожила исторический город Лахайна: 2200 зданий, в основном жилые дома, полностью сгорели или повреждены, выжжены 850 гектаров земли. По оценкам Федерального агентства по менеджменту чрезвычайных ситуаций, восстановление Лахайны обойдется в 5,5 млрд долларов.

Власти США считают, что разрушительные последствия лесного пожара на Мауи были обусловлены стечением ряда факторов, в том числе перебоями в системе коммуникации и ураганным ветром, достигавшим скорости до 130 км/ч.

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