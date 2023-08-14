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Власти Гавайев заявили о прогрессе в борьбе с огнем

Роман Сулима
7 мин. назад

После пяти трагических дней, забравших почти 100 человеческих жизней, власти Гавайских островов сообщили, что все больше переходит под контроль спасательных служб.

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Разрушенный пожаром дом в городе Лахайна на острове Мауи
Город Лахайна на острове Мауи после пожараФото: SEBASTIEN VUAGNAT/AFP

Положение дел с крупными лесными пожарами на гавайских островах Мауи и Большом постепенно стабилизируется: большинство очагов стихийного огня удалось локализовать и взять под контроль его дальнейшее распространение. Об этом заявили власти американского штата Гавайи поздно вечером в воскресенье, 13 августа., подчеркнув, что в борьбе с пожарами наметился прогресс.

Один особенно сильный пожар вокруг города Лахайна на западе острова Мауи в настоящее время локализован на 90 процентов, в то время как в глубине острова, в районе городка Кула, пожар полностью потушен.

По состоянию на утро 14 августа выявлено 96 подтвержденных жертв огненной стихии, охватившей острова со вторника 8 августа. Разрушено более 2200 построек, почти 90 процентов которых составляют жилые дома. Огнем выжжено более 850 гектаров земли. Согласно данным американских СМИ, эти пожары стали самым разрушительным стихийным бедствием в истории США за последние 100 лет. По предварительным расчетам Федерального агентства по менеджменту чрезвычайных ситуаций (FEMA), только восстановление Лахайны обойдется в 5,5 млрд долларов.

Пожары на Гавайях: в состоянии шока и утраты

FEMA заявило еще в субботу, 12 августа, что около десятка федеральных агентств в настоящий момент работают над оказанием помощи пострадавшим от пожаров. 150 человек, включая поисково-спасательные группы, уже находятся на Мауи, и еще больше - на подходе, добавили в агентстве.

"Мы находимся в состоянии шока и утраты", - сказала сенатор от штата Гавайи Мази Хироно в воскресенье в эфире телеканала CNN. Губернатор штата Гавайи Джош Грин объявил, что власти проведут совместную проверку по вопросу несвоевременного извещения людей об угрозе пожара. По информации агентства Reuters, сирены, которые подают сигнал тревоги, не сработали.

Точные причины пожаров пока не установлены

По мнению властей Гавайев, возникновение пожаров может быть связано с ураганом "Дора", который движется южнее архипелага. Под воздействием сильного ветра, достигающего 130 км/ч, пламя могло быстро распространиться на сухую траву и постройки. Однако точная причина возгораний пока не установлена.

Спасательные работы также осложнялись тем, что до северной и южной части города Лахайны можно добраться только по большой подъездной дороге. Критике подвергается и местная энергокомпания, которая вовремя не отключила подачу электроэнергии, и падение высоковольтных проводов могло стать причиной новых пожаров.

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