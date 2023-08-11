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Число жертв пожаров на Гавайях может превысить 60 человек

Роман Сулима
1 ч. назад

В результате разрушительных лесных пожаров на Гавайях число погибших возросло по меньшей мере до 55 человек за двое суток и продолжает расти.

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Город Лахайна на Гавайях выгорел практически полностью
Город Лахайна на Гавайях выгорел практически полностьюФото: Senator Brian Schatz via Instagram/REUTERS

Общее число погибших в результате природных лесных пожаров на Гавайях возросло по меньшей мере до 55 человек. Десятки людей получили ранения. Об этом в четверг, 9 августа, заявил губернатор американского штата Джоша Грин. Ранее сообщалось о 36 погибших. 

"Пока продолжаются работы по тушению пожаров, сегодня было подтверждено еще 19 случаев гибели людей", - сказал губернатор. По его словам, тысячи людей остались без крова и нуждаются в приюте. Он также призвал население предоставить нуждающимся частное жилье.

Грин предполагает, что число погибших будет продолжать расти. "В 1960 году, когда цунами обрушилось на Большой остров, погиб 61 человек, - напомнил он. - Вполне вероятно, что в этот раз число погибших будет выше". Это, вероятно, самое страшное стихийное бедствие в истории штата Гавайи, добавил он. 

С острова Мауи, который особенно сильно пострадал от огненной стихии, власти эвакуировали более 14 тысяч человек. Ожидается, что общее число эвакуированных превысит 30 тысяч.

Когда и как пожары возникли 

Несколько пожаров вспыхнули на острове Мауи 8 августа. По мнению властей, их возникновение может быть связано с ураганом "Дора", который движется южнее архипелага. Под воздействием сильного ветра, достигающего 130 км/ч, пламя быстро распространилось. Однако точная причина возгораний пока не установлена. 

По данным береговой охраны, около 100 человек, спасаясь от стремительно наступающего пожара, прыгнули в море. Судам береговой охраны удалось спасти более 50 человек. "Мы до сих пор находим тела в воде и на набережной", - рассказал телекомпании CBS Кекоа Лансфорд, житель города Лахайны. Этот популярный туристический центр был почти полностью разрушен огнем. По словам губернатора штата Гавайи Грина, пострадало около 1700 зданий и 80% территории города. 

Реакция правительства США

Президент США Джо Байден 10 августа объявил Гавайи районом бедствия и выделил федеральную помощь пострадавшим районам американского архипелага в Тихом океане. Среди прочего эти средства предназначены для людей, чьи дома были уничтожены или повреждены пламенем. На восстановление разрушений в Лахайне потребуется много лет и миллиарды долларов, заявили местные власти. 

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