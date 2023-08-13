Число жертв лесных пожаров на Гавайях превысило 90 человек

Пожар, уничтоживший город Лахайна на острове Мауи в американском штате Гавайи, оценивается как самый разрушительный в истории США за последнее столетие.

Число погибших в результате лесных пожаров на острове Мауи в американском штате Гавайи достигло 93 человек. Об этом сообщают в воскресенье, 13 августа, мировые информагентства со ссылкой на власти штата.

Между тем губернатор штата Джош Грин прогнозирует, что данные по жертвам еще будут скорректированы, поскольку обследование руин уничтоженного огнем исторического города Лахайна еще не завершилось. Указывается, что огненная стихия уничтожила или повредила 2200 зданий в городе, 86 процентов которых составляют жилые дома, и выжгла 850 гектаров земли. Федеральное агентство по менеджменту чрезвычайных ситуаций (FEMA) рассчитывает, что восстановление Лахайны обойдется в 5,5 млрд долларов.

Проверка своевременности оповещения населения о пожаре

Тем временем Джош Грин и генеральный прокурор штата Гавайи Анне Лопез объявили, что проведут проверку по вопросу того, было ли население своевременно предупреждено об угрозе пожара. Сирены, которые подают сигнал тревоги при пожаре, не сработали, напоминает агентство Reuters. А помехи в сети мобильной связи и перебои с электроэнергией помешали оповестить людей об опасности другим способом.

На данный момент власти США считают, что разрушительные последствия лесного пожара на остове Мауи были обусловлены стечением ряда факторов: не только перебоев в системе коммуникации, но и ураганного ветра со скоростью до 130 км/ч, а также возникновения лесного пожара в местности, расположенной на расстоянии в десятки километров от Лахайны.

Как указывает агентство AP, пожар на Гавайях уже стал самым разрушительным лесным пожаром в Соединенных Штатах за столетие.

Смотрите также: