  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
КатастрофыСША

Число жертв лесных пожаров на Гавайях превысило 90 человек

Александра Иванова
17 мин. назад

Пожар, уничтоживший город Лахайна на острове Мауи в американском штате Гавайи, оценивается как самый разрушительный в истории США за последнее столетие.

https://p.dw.com/p/4V75z
Город Лахайна на Гавайских островах после пожара
Город Лахайна после пожараФото: Hawai'i Department of Land and Natural Resources/REUTERS

Число погибших в результате лесных пожаров на острове Мауи в американском штате Гавайи достигло 93 человек. Об этом сообщают в воскресенье, 13 августа, мировые информагентства со ссылкой на власти штата.

Между тем губернатор штата Джош Грин прогнозирует, что данные по жертвам еще будут скорректированы, поскольку обследование руин уничтоженного огнем исторического города Лахайна еще не завершилось. Указывается, что огненная стихия уничтожила или повредила 2200 зданий в городе, 86 процентов которых составляют жилые дома, и выжгла 850 гектаров земли. Федеральное агентство по менеджменту чрезвычайных ситуаций (FEMA) рассчитывает, что восстановление Лахайны обойдется в 5,5 млрд долларов.

Проверка своевременности оповещения населения о пожаре

Тем временем Джош Грин и генеральный прокурор штата Гавайи Анне Лопез объявили, что проведут проверку по вопросу того, было ли население своевременно предупреждено об угрозе пожара. Сирены, которые подают сигнал тревоги при пожаре, не сработали, напоминает агентство Reuters. А помехи в сети мобильной связи и перебои с электроэнергией помешали оповестить людей об опасности другим способом.

На данный момент власти США считают, что разрушительные последствия лесного пожара на остове Мауи были обусловлены стечением ряда факторов: не только перебоев в системе коммуникации, но и ураганного ветра со скоростью  до 130 км/ч, а также возникновения лесного пожара в местности, расположенной на расстоянии в десятки километров от Лахайны.

Как указывает агентство AP, пожар на Гавайях уже стал самым разрушительным лесным пожаром в Соединенных Штатах за столетие.

Смотрите также:

Аномальная жара накрыла Европу

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Катастрофа за катастрофой: жара, засуха, пожары, а теперь еще и нашествие саранчи. "Европа в фокусе"

Катастрофа за катастрофой: жара, засуха, пожары, а теперь еще и нашествие саранчи. "Европа в фокусе"

Война в Украине продолжается уже пять месяцев. По данным ООН, страну покинули более 9 миллионов жителей. В основном это женщины, дети и пожилые люди, ведь мужчинам младше 60 лет покидать страну можно лишь в исключительных случаях. Большую часть украинцев приняли страны Евросоюза, в том числе и Германия. Из-за непрекращающейся войны возвращаться в Украину опасно, а многим просто некуда.
Политика21 июля 2022 г.26:00 мин.
external

Страшный ущерб от пожаров в Греции: местные жители обвиняют власти в бездействии (12.08.2021)

Страшный ущерб от пожаров в Греции: местные жители обвиняют власти в бездействии (12.08.2021)

От лесных пожаров на греческом острове Эвбея пострадали туристы и местные жители. Многие лишились не только домов, но и средств к существованию. Было ли сделано все необходимое, чтобы предотвратить катастрофу?
Катастрофы12 августа 2021 г.02:59 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российский военный у корпуса ЗАЭС
Трансляция

Украина призывает МАГАТЭ к более критичной позиции по ЗАЭС

Конфликты35 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Символическое изображение исскусственного интеллекта

Искусственный интеллект - новая экологическая угроза?

Искусственный интеллект - новая экологическая угроза?

Природа и окружающая среда9 ч. назад
Кевелар

Богородица в Кевеларе: и для католиков, и для православных

Богородица в Кевеларе: и для католиков, и для православных

Туризм12 августа 2023 г.
Бойцы Ракетных войск Китая на параде

Что стоит за сменой командования Ракетных войск КНР?

Что стоит за сменой командования Ракетных войск КНР?

Политика12 августа 2023 г.
Залы галереи "Guelman und Unbekannt"

ИИ в искусстве: уникальная выставка открылась в Берлине

ИИ в искусстве: уникальная выставка открылась в Берлине

Культура12 августа 2023 г.
Следы обстрелов Купянска (май 2023 года)

"Решено эвакуировать людей". И.о главы о ситуации в Купянске

"Решено эвакуировать людей". И.о главы о ситуации в Купянске

Конфликты11 августа 2023 г.
Российский МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"

Война, день 534-й: Новая попытка атаки БПЛА на Москву

Война, день 534-й: Новая попытка атаки БПЛА на Москву

Политика11 августа 2023 г.
На главную страницу