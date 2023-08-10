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В ходе пожаров на Гавайях погибли десятки человек

Сергей Гуща
25 мин. назад

Жертвами сильных пожаров в туристическом городе Лахайна на острове Мауи стали не менее 36 человек, сгорело более 270 зданий. На двух островах архипелага объявлено чрезвычайное положение.

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Пожары на острове Мауи
Пожары на острове МауиФото: Zeke Kalua/County of Maui//REUTERS

Не менее 36 человек погибли в результате пожаров на Гавайских островах, абсолютное большинство которых образует 50-й штат США. Все 36 жертв обнаружены в прибрежном туристическом городке Лахайна на западе острова Мауи, сообщили местные власти в ночь на четверг, 10 августа. По их данным, несколько сотен семей лишились своих жилищ, поскольку не менее 270 зданий полностью сгорели или частично пострадали от пожаров, которые продолжают бушевать, и их пока не удалось взять под контроль.

Пожары в городе Лахайна на Гавайях
Пожары в городе Лахайна на ГавайяхФото: Dustin Johnson/REUTERS

Кроме того, на острове Мауи имеется еще два крупных очага пожаров. В то же время несколько пожаров вспыхнуло на соседнем Большом острове архипелага. На обоих островах введено чрезвычайное положение. Президент США Джо Байден пообещал Гавайам помощь от федеральных властей и дал указание подразделениям Национальной гвардии и ВМФ содействовать спасателям.

Губернатор Гавайев призвал туристов покинуть остров Мауи

Министерство транспорта США поможет эвакуировать туристов с пострадавших островов. Губернатор Гавайев Джош Грин призвал туристов покинуть остров Мауи. Власти заявили, что на авиарейсы имеется достаточно свободных мест. Однако туристы должны сами связаться с авиакомпаниями и зарезервировать билеты. При  этом на западной части острова, где бушуют пожары, нет электричества, а также мобильной и стационарной телефонной связи.

Причина возгораний пока не установлена. Их возникновение может быть связано с ураганом "Дора", который движется южнее архипелага, считают власти.

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