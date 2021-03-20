За два месяца в РФ от рук преступников погибли 4,3 тысячи человек

Количество зарегистрированных преступлений в России в январе-феврале 2021 года снизилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в субботу, 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные МВД РФ.

Согласно подсчетам МВД, всего с начала года в России зарегистрированы 309,4 тысячи преступлений, погибли в результате преступных действий 4,3 тысячи человек, здоровью 5,6 тысячи человек был причинен тяжкий вред. Рост преступлений отмечен в 18 субъектах РФ, снижение - в 67.

По данным МВД, отмечается рост зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на 2,8%, в качестве основной причины для этого называется "увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий". За два первых месяца 2021 года в РФ зарегистрировано на 29,4% больше IT-преступлений, чем в прошлом году.

Криминальная статистика Германии

По данным германского статистического портала Statista, опубликованным 19 марта и сравнивающим количество жертв убийств в Германии с 2000 по 2019 год, в 2019 году в стране были убиты 245 человек - это самое низкое количество за 20 лет. В 2018 году жертвами преступников стали 386 человек.

По данным ежегодного полицейского отчета о криминальной статистике (PKS), в 2019 году в ФРГ были зарегистрированы 5,36 млн преступлений - самое низкое количество с 1992 года. Тренд на снижение общего количества зарегистрированных преступлений наблюдается с 2017 года, в 2014-2016 годах их число превышало 6 млн. Отчет о криминальной статистике за 2020 год еще не опубликован.

Ранее, в декабре 2020 года, сообщалось, что количество взорванных в Германии банкоматов достигло абсолютного рекорда - около 400.

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Приемы немецких карманников 1. Прием толкания Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.

Приемы немецких карманников 2. Прием теснения В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.

Приемы немецких карманников 3. Прием с планом города Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.

Приемы немецких карманников 4. Прием с разменом денег Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.

Приемы немецких карманников 5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.

Приемы немецких карманников 6. Ресторанный прием Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.

Приемы немецких карманников 7. Прием в супермаркете Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.

Приемы немецких карманников 8. Нищенский прием Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая, так сказать, нищенский сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.

Приемы немецких карманников 9. Прием с цветами Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.

Приемы немецких карманников 10. Прием "услуга носильщика" В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.

Приемы немецких карманников 11. Прием поднятия Применяется в пивных или барах - многолюдных, веселых, располагающих к общению и шуткам. Кто-то из посетителей (вор) подходит к жертве и говорит, что может на спор определить вес человека, приподняв его от пола. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон.

Приемы немецких карманников Подтанцовка на улице Применяется часто на улицах в развлекательных кварталах. Жертвами становятся люди, например, вышедшие из клубов и дискотек. Злоумышленники просят сначала, например, закурить или прикурить, а затем предлагают на радостях потанцевать или символически поиграть в футбол... без мячика. При этом молниеносно вытаскивают у жертвы портмоне или другие вещи из карманов. Автор: Максим Нелюбин

