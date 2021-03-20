 За два месяца в РФ от рук преступников погибли 4,3 тысячи человек | Новости из Германии о России | DW | 21.03.2021

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Россия

За два месяца в РФ от рук преступников погибли 4,3 тысячи человек

Общее количество зарегистрированных преступлений в РФ в первые два месяца 2021 года снизилось на 5,5% по сравнению с таким же периодом 2020-го.

Заседание коллегии МВД РФ

Коллегия МВД РФ (фото из архива)

Количество зарегистрированных преступлений в России в январе-феврале 2021 года снизилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в субботу, 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные МВД РФ.

Согласно подсчетам МВД, всего с начала года в России зарегистрированы 309,4 тысячи преступлений, погибли в результате преступных действий 4,3 тысячи человек, здоровью 5,6 тысячи человек был причинен тяжкий вред. Рост преступлений отмечен в 18 субъектах РФ, снижение - в 67.

По данным МВД, отмечается рост зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на 2,8%, в качестве основной причины для этого называется "увеличение количества криминальных деяний данной категории, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий". За два первых месяца 2021 года в РФ зарегистрировано на 29,4% больше IT-преступлений, чем в прошлом году.

Криминальная статистика Германии

По данным германского статистического портала Statista, опубликованным 19 марта и сравнивающим количество жертв убийств в Германии с 2000 по 2019 год, в 2019 году в стране были убиты 245 человек - это самое низкое количество за 20 лет. В 2018 году жертвами преступников стали 386 человек.

По данным ежегодного полицейского отчета о криминальной статистике (PKS), в 2019 году в ФРГ были зарегистрированы 5,36 млн преступлений - самое низкое количество с 1992 года. Тренд на снижение общего количества зарегистрированных преступлений наблюдается с 2017 года, в 2014-2016 годах их число превышало 6 млн. Отчет о криминальной статистике за 2020 год еще не опубликован.

Ранее, в декабре 2020 года, сообщалось, что количество взорванных в Германии банкоматов достигло абсолютного рекорда - около 400.

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  • Гамбургский вокзал

    Приемы немецких карманников

    1. Прием толкания

    Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.

  • Трамвайная остановка в Берлине

    Приемы немецких карманников

    2. Прием теснения

    В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.

  • Карта центральной части Кельна

    Приемы немецких карманников

    3. Прием с планом города

    Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.

  • Кошелек с деньгами и пластиковыми карточками

    Приемы немецких карманников

    4. Прием с разменом денег

    Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.

  • Белая рубашка с пятном кетчупа

    Приемы немецких карманников

    5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым

    Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.

  • Завтрак в кафе с ноутбуком

    Приемы немецких карманников

    6. Ресторанный прием

    Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.

  • Продуктовый магазин

    Приемы немецких карманников

    7. Прием в супермаркете

    Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.

  • Уличное кафе в Берлине

    Приемы немецких карманников

    8. Нищенский прием

    Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая, так сказать, нищенский сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.

  • Гвоздика в кармане пиджака

    Приемы немецких карманников

    9. Прием с цветами

    Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.

  • Пешеходы с сумками

    Приемы немецких карманников

    10. Прием "услуга носильщика"

    В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.

  • Ночная дискотека

    Приемы немецких карманников

    11. Прием поднятия

    Применяется в пивных или барах - многолюдных, веселых, располагающих к общению и шуткам. Кто-то из посетителей (вор) подходит к жертве и говорит, что может на спор определить вес человека, приподняв его от пола. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон.

  • Ночной клуб

    Приемы немецких карманников

    Подтанцовка на улице

    Применяется часто на улицах в развлекательных кварталах. Жертвами становятся люди, например, вышедшие из клубов и дискотек. Злоумышленники просят сначала, например, закурить или прикурить, а затем предлагают на радостях потанцевать или символически поиграть в футбол... без мячика. При этом молниеносно вытаскивают у жертвы портмоне или другие вещи из карманов.

    Автор: Максим Нелюбин


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