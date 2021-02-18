В рейде полиции против преступных кланов в Берлине участвовали около 500 человек

Немецкая полиция в среду, 18 февраля, провела масштабную операцию против преступных кланов.Сообщается, что в ней участвовали около 500 человек. Бойцы спецназа обыскали более 20 домов, квартир, магазинов в Берлине, а также склад в земле Бранденбург. В ходе обысков изъяты имущество и ценности на общую сумму 300 тысяч евро. Как минимум двое подозреваемых арестованы. Их обвиняют в организованном обороте наркотиков и оружия, сообщает агентство dpa.
По информации правоохранителей, основанием для спецоперации стали "клановые столкновения" между членами большой арабской семьи, так называемого клана Реммо, и выходцами из Чечни в ноябре 2020 года. Позднее в интернете появилась информация, что противоборствующие банды провели мирные переговоры при посредничестве некоего "известного боксера".
По сведениям немецких СМИ, операция также связана с расшифровкой правоохранителями постов в службе коротких сообщений EncroChat, которую в основном использовали преступники. Летом 2020 года стало известно, что полиции Нидерландов и Франции удалось перехватить более 20 млн секретных сообщений участников криминальных структур.
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Приемы немецких карманников
1. Прием толкания
Преступник якобы случайно толкает жертву - задевает прохожего, а в это время быстро вынимает бумажник из его кармана или сумки. Если преступники работают вдвоем, один из них, двигаясь впереди, внезапно останавливается, а его сообщник толкает жертву сзади, совершая кражу. Этот прием также применяется на эскалаторах и в общественном транспорте при входе или выходе.
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Приемы немецких карманников
2. Прием теснения
В переполненных автобусах или вагонах вор (якобы вынужденно) так неприятно и долго напирает на одного из пассажиров, теснит его, пока тот, дабы избежать необходимости стоять лицом к этому нервирующему соседу, отворачивается от него, подставляя для кражи - сумку на плече, рюкзак на спине или задний карман.
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Приемы немецких карманников
3. Прием с планом города
Какой-то якобы приезжий (преступник) с картой города в руках обращается к прохожему с просьбой о помощи. Пока жертва отвлечена, смотрит на карту или объясняет дорогу, подельник незаметно запускает руку в карман или сумку. На вокзалах этот криминальный сценарий разыгрывается также около стендов или информационных табло с планом городских улиц.
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Приемы немецких карманников
4. Прием с разменом денег
Преступник просит прохожего или случайного встречного разменять крупную монету на мелкие. Когда тот достает кошелек, вор чем-то отвлекает внимание жертвы, незаметно извлекая из кошелька купюры. То же самое он может проделать, бросая в него ту самую монету, которую попросил разменять.
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Приемы немецких карманников
5. Прием с кетчупом, кофе или мороженым
Чаще всего применяется около банков или банкоматов. Одежду жертвы, только что снявшей деньги, якобы по неосторожности пачкают кетчупом, кофе, мороженым или лимонадом. Бурно извиняясь за доставленную неприятность и пытаясь очистить одежду, преступник ловко вынимает купюры из бумажника или достает весь кошелек целиком.
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Приемы немецких карманников
6. Ресторанный прием
Пострадавшие в данном случае во многом сами виноваты. Тот, кто беззаботно вешает пиджак или куртку на спинку стула, не должен сильно удивляться, что рано или поздно кто-то вытащит из них кошелек или мобильный телефон. То же самое можно сказать о сумочках, беспечно повешенных на спинку. Если столик находится на проходном месте около дверей, в какой-то момент сумочке могут незаметно сделать ноги.
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Приемы немецких карманников
7. Прием в супермаркете
Преступник обращается к избранной жертве, повесившей сумку на ручку тележки для покупок или положившей в тележку свою сумку. Он просит помочь найти ему какой-то определенный товар. Пример: "Где они тут соль запрятали?" Пока добрый человек пытается помочь, отвлекаясь при этом, из его сумки исчезает кошелек, что обычно становится ясно лишь около кассы.
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Приемы немецких карманников
8. Нищенский прием
Исполняется всегда группой детей и подростков. Они где-то в закусочной или уличном кафе просят денег с помощью таблички. Как только жертва отвлекается, кто-то из шайки быстро крадет кошелек со стола или вытаскивает его из сумки или кармана. Возможный вариант: группа детей окружает прохожего на улице, разыгрывая, так сказать, нищенский сценарий. Взрослые члены банды находятся где-то рядом.
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Приемы немецких карманников
9. Прием с цветами
Какой-то незнакомец приветствует жертву на улице, обнимает, прикрепляя к одежде цветок - скажем, красную гвоздику. Пока жертва в замешательстве пытается понять, почему она удостоилась такого знака внимания, вор удаляется с похищенным кошельком.
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Приемы немецких карманников
10. Прием "услуга носильщика"
В данном криминальном сценарии целью преступников становятся пожилые люди, возвращающиеся домой с покупками - тяжелыми сумками из продуктового магазина. Вор или воровка предлагает свою помощь, берет сумки, по лестнице поднимается быстрее жертвы, успевая их обшарить и вытащить весь кошелек или деньги из него.
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Приемы немецких карманников
11. Прием поднятия
Применяется в пивных или барах - многолюдных, веселых, располагающих к общению и шуткам. Кто-то из посетителей (вор) подходит к жертве и говорит, что может на спор определить вес человека, приподняв его от пола. Обнимая при этом жертву, преступник вытаскивает кошелек или мобильный телефон.
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Приемы немецких карманников
Подтанцовка на улице
Применяется часто на улицах в развлекательных кварталах. Жертвами становятся люди, например, вышедшие из клубов и дискотек. Злоумышленники просят сначала, например, закурить или прикурить, а затем предлагают на радостях потанцевать или символически поиграть в футбол... без мячика. При этом молниеносно вытаскивают у жертвы портмоне или другие вещи из карманов.
Автор: Максим Нелюбин