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В Израиле прошли протесты против правительства Нетаньяху

Александр Дельфинов
31 марта 2024 г.

Тысячи израильтян участвовали в акции протеста, требуя отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также возвращения заложников, захваченных во время атаки ХАМАС в 2023 году.

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Протестующие в Тель-Авиве
Протестующие в Тель-АвивеФото: Maya Alleruzzo/AP Photo/picture alliance

В Израиле в субботу, 30 марта, прошли массовые протесты против политики правительства под руководством правоконсервативного премьер-министра Биньямина Нетаньяху. В Тель-Авиве тысячи демонстрантов потребовали проведения досрочных выборов и возвращения домой всех заложников, все еще удерживаемых в секторе Газа радикальным исламистским движением ХАМАС после террористической атаки на Израиль, проведенной 7 октября 2023 года.

Как сообщает dpa, после возникших конфликтов участников протестной акции с полицейскими были задержаны 16 человек, полиция также применила водометы против протестующих, перекрывших движение на трассе Аялон. Подобные акции под лозунгом "Верните их домой немедленно!" прошли также в других городах Израиля, в том числе в Иерусалиме, где демонстранты пытались прорвать полицейский кордон у резиденции Нетаньяху. В протестной акции в Кейсарии принял участие бывший руководитель израильской военной разведки генерал Амос Малка, призвавший Нетаньяху уйти в отставку.

В сектор Газа отправились корабли с гуманитарной помощью

Ранее в тот же день сообщалось, что из кипрского порта Ларнака в сторону сектора Газа направились суда с грузом в 400 тонн продовольствия на борту. Флотилия была организована двумя благотворительными организациями: американской World Central Kitchen и испанской Open Arms. Это уже вторая поставка гуманитарной помощи в сектор Газа морем.

Атака ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли более 32 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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