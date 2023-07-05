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В Ираке похитили израильтянку с российским паспортом

Жан Рофе
1 ч. назад

Шиитское ополчение в Ираке удерживает в заложниках российско-израильскую ученую Елизавету Цурков, сообщила канцелярия премьер-министра Израиля.

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Скриншот сайта Елизаветы Цурков
Скриншот сайта Елизаветы ЦурковФото: https://elizabeth-tsurkov.net/en/

Гражданка Израиля и России Елизавета Цурков, пропавшая в Ираке несколько месяцев назад, взята в заложники шиитской военизированной группировкой "Катаиб Хезболлах". Об этом в среду, 5 июля, заявила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Елизавета Цурков все еще жива, и мы считаем, что ответственность за ее судьбу и безопасность лежит на Ираке", - говорится в заявлении. Инцидентом занимаются соответствующие органы Израиля.

Канцелярия отмечает, что Цурков - ученая, которая отправилась в Ирак по собственной инициативе с целью написания докторской диссертации и проведения научных исследований для Принстонского университета в США. Поскольку гражданам Израиля въезд в Ирак запрещен, женщина воспользовалась российским паспортом.

Цурков пропала в марте

Неназванный израильский дипломат сообщил газете Jerusalem Post, что Цурков числилась пропавшей с марта. Ее последнее сообщение в Twitter датируется 21 марта.

По данным радио Kan, Цурков является экспертом по Сирии, а также деятельности террористической группировки "Исламское государство". Ее исследования включали сравнительный анализ движения последователей шиитского имама Муктады ас-Садра и ливанских военных формирований. До похищения Цурков проводила полевые исследования на территории Ирака и Ливана.

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