Война в Ираке: ложь и нарушение международного права

Двойные стандарты, использованные США при нападении на Ирак двадцать лет назад, сегодня сдерживают многие страны от осуждения агрессивной войны России против Украины.

Спустя 20 лет после окончания войны смертоносному насилию нет конца. Только в феврале 2023 года по меньшей мере 52 мирных жителя были застрелены или убиты во время различных терактов в Ираке. Сегодняшнее насилие отдается эхом атаки, начавшейся в ночь с 19 на 20 марта 2003 года, когда американские корабли выпустили 40 ракет по правительственному кварталу Багдада. В военном отношении Ираку нечего было противопоставить "Коалиции доброй воли" в составе США, Великобритании, Австралии и Польши. Через три недели диктатор Саддам Хусейн был свергнут. А через шесть недель, 1 мая 2003 года, торжествующий президент Джордж Буш с палубы авианосца "Авраам Линкольн" объявил об окончании войны и полной победе коалиции.

Джордж Буш объявляет о поебеде над Ираком Фото: Stephen Jaffe/AFP/Getty Images

К этому моменту, по данным американских военных, по Ираку было нанесено 29 166 ракетно-бомбовых ударов. Большая часть инфраструктуры лежала в руинах. А, по данным британской неправительственной организации Iraq Body Count, погибло более 7000 мирных жителей. Цифра, которой еще предстояло значительно возрасти. В зависимости от различных оценок, общее число жертв войны в Ираке составляет от 200 тысяч до 1 миллиона человек.

Американские солдаты ушли из Ирака только в 2011 году. Временно. Им пришлось вернуться, чтобы поддержать Багдад в борьбе с боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Выиграли войну, проиграли мир

Построение нового, демократического Ирака в соответствии с западными идеями оказалось гораздо сложнее, чем политический класс США представлял себе в своих стратегических документах. Оккупационные силы под руководством США оказались не в состоянии справиться со сложнейшими этническими и религиозными процессами в стране.

19 августа 2003 года в результате взрыва заминированного автомобиля перед штаб-квартирой ООН в Багдаде погибли 22 человека - кровавое начало многолетней гражданской войны. Дэн Смит, директор Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI, в интервью DW назвал вторжение США "выражением харизматической веры Запада в то, что они могут переделать страну и региональный порядок по своему вкусу".

В конце концов Хавьер Солана, бывший генеральный секретарь НАТО и бывший представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, подвел горький итог: "Если миссия заключалась в освобождении Ирака от террора, восстановлении страны и повышении безопасности на всех уровнях, то это был абсолютный провал".

Вопреки международному праву

Прежде всего, нападение на Ирак было "применением силы вопреки международному праву и нарушением устава ООН", - сказал DW заведующий кафедры уголовного права в Университете Георга Августа в Гёттингене Кай Амбос (Kai Ambos). "Вторжение в Ирак не было основано на резолюции Совета Безопасности ООН. Кроме того, согласно статье 51 Устава ООН, применение силы возможно только в рамках самообороны, что в данном случае, очевидно, не имело места", - подчеркнул эксперт. Именно поэтому бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назвал войну в Ираке незаконной. Германия хоть сама и не принимала участие в военных действиях, но, предоставив базы и открыв воздушное пространство для войск коалиции, по мнению Амбоса, "пособничала и подстрекала к нарушению международного права". Немецкие военные и сегодня остаются в Ираке. Как подтвердили DW в министерстве обороны ФРГ, в настоящее время контингент бундесвера в этой стране составляет 120 человек.

Немецкий социолог и философ Юрген Хабермас Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Вскоре после начала войны Юрген Хабермас (Jürgen Habermas), безусловно, один из самых значительных немецких интеллектуалов, в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung указал на одно из последствий нарушения международного права: "Давайте не будем обманывать себя: правовой авторитет Америки лежит в руинах". Философ дальновидно предупредил, что своими действиями против Ирака США "подадут разрушительный пример будущим сверхдержавам".

Пытки и военные преступления

Репутацию США еще больше подпортили сведения о военных преступлениях и пытках. Например, весной 2004 года по всему миру прогремело название Абу-Грейб: американские солдаты применяли пытки в тюрьме, чья ужасная репутация была известна еще со времен Саддама Хусейна.

К пыткам необходимо добавить и массовые убийства гражданского населения. Как, например, в Хадите, где в 2005 году морские пехотинцы США застрелили 24 безоружных мирных жителя. Или как в 2007 году на оживленной площади Нисур в Багдаде, где сотрудники частной военной компании Blackwater открыли беспорядочный огонь из автоматов и пулеметов по толпе, убив 17 человек. Или как в видеоролике "Сопутствующее убийство", опубликованном Wikileaks, где два боевых вертолета стреляют из 30-мм пушек по безоружным людям. Погибли по меньшей мере 12 человек, включая двух журналистов агентства Reuters, а двое детей получили тяжелые ранения.

Ложь о причинах войны

США назвали две причины для своей операции: предполагаемая опасность, исходящая от иракского оружия массового поражения, и предполагаемые связи Саддама Хусейна с Аль-Каидой. Все это оказалось ложью. После вторжения в Ираке не было найдено никакого оружия массового поражения. И полученные под пытками данные о связях иракского диктатора с террористами, виновными в атаке на США 11 сентября 2001 года, также оказались ложными. "Они уже приняли решение о нападении и просто искали причины. Дело не в том, что решения были основаны на неправильных разведданных: они манипулировали разведданными, чтобы оправдать то, что они уже решили", - разъяснил гарвардский политолог Стивен Уолт в интервью DW.

Колин Пауэлл демонстрирует ООН "доказательства" наличия у Ирака оружия массового поражения Фото: AFPI/dpa/picture alliance

Кульминацией кампании по убеждению общественности, скептически настроенной к войне, стала тщательно срежиссированная речь тогдашнего госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН 5 февраля 2003 года. Он представил многочисленные "доказательства", согласно которым тиран в Багдаде уже должен был обладать биологическим оружием и работал над ядерными бомбами. Два года спустя Пауэлл назвал эту речь "позорным пятном". "Я тот, кто представил миру ложную информацию от имени Соединенных Штатов, и это навсегда останется частью моей жизни", - самокритично заявил экс-госсекретарь.

Давно намеченные цели

В США уже давно звучали призывы к смене режима в Ираке. В 1998 году этот призыв стал официальной политикой администрации Клинтона, принявшей "Акт об освобождении Ирака". И даже до того, как террористы Аль-Каиды обрушили башни-близнецы в Нью-Йорке, "ястребы" в еще молодой администрации Джорджа Буша-младшего настаивали на падении режима Хуссейна. "Саддам бросил вызов Соединенным Штатам - просто тем, что выжил после войны в Персидском заливе 1991 года. США надеялись, что он будет свергнут, но он остался на своем посту. И был препятствием для американской гегемонии на Ближнем Востоке", - объяснил мотивацию Белого дома американский историк и эксперт по внешней политике Стивен Вертхайм в интервью DW. Война с терроризмом, объявленная после 11 сентября, открыла возможность для реализации планов.

Портрет Саддама Хуссейна в Багдаде Фото: Ahmad Al-Rubaye/dpa/picture-alliance

Через десять лет после распада СССР США почувствовали, что находятся на пике могущества. В сложившемся однополярном мире Белый дом не видел необходимости сдерживаться положениями Устава ООН, поясняет Стивен Уолт.

Сегодня, подозревает Кай Амбос, именно это отношение, помимо прочего, заставляет многие государства, от Бразилии до ЮАР и Индии, дистанцироваться, когда дело доходит до осуждения агрессивной войны России против Украины или введения санкций против Москвы. Они видят очевидные двойные стандарты, уверен эксперт по международному праву.

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