В химкинском УВД проходит суд над Навальным

В УВД города Химки начался суд по делу оппозиционера Алексея Навального, задержанного накануне после возвращения из Германии. Адвокат политика Вадим Кобзев в понедельник, 18 января, опубликовал в Twitter соответствующее уведомление начальника 2-го отдела полиции УМВД по городу Химки Сенина.

В документе сообщается о начале судебного заседания в тот же день в 12:30 часов в здании УМВД. На нем будет рассматриваться представление о заключении под стражу Алексея Навального, указывается далее. Тем самым адвокатов уведомили о судебном заседании за несколько минут до его начала.

Журналистов на заседание не пропускают

Глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади напомнил о статье 118 Конституции РФ, согласно которой не допускается создание чрезвычайных судов. "Для Навального де-факто создали чрезвычайный суд-трибунал в ОВД. Вне суда, вне процедуры, непредусмотренная мера (для условно осуждённых в УИК нет стражи). Видимо, власть хочет для себя тоже не суд, а трибунал", - написал он в Twitter.

На заседании Навальный потребовал на заседании пропустить в зал представителей СМИ, чтобы сделать процедуру максимально открытой и чтобы все "имели возможность наблюдать за этим удивительным абсурдом, который здесь происходит". По словам пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, несмотря на то, что заседание объявлено открытым и гласным, на нем присутствуют только телеканалы Life News и "Россия".

Навальный заявил о "наивысшей степени беззаконии"

Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш опубликовала еще одно видео с заявлением Навального, записанным в помещении УВД перед началом судебного заседания. Оппозиционер заявляет, что его минуту назад привели из камеры на встречу с адвокатами.

"Я пришел сюда, здесь происходит заседание Химкинского суда… Почему заседание Химкинского суда происходит в полиции, я не понимаю. Почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки… Я много видел насмешек над правосудием, но… это наивысшей степени беззаконие", - заявил Навальный.

Между тем адвокат Ольга Михайлова сообщила ТАСС, что ФСИН попросил суд арестовать Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу "Ив Роше". "Как мне сообщили в УВД "Химки", где находится сейчас Навальный, сегодня прямо в отделе полиции пройдет судебное заседание по ходатайству ФСИН об избрании моему подзащитному стражи", - отметила она.

Адвокаты все еще не видели Навального

Ранее Ярмыш заявила, что суд состоится уже в ближайшие часы. "Адвокатов пропустили в УВД, посадили в каком-то кабинете. Сказали, что ФСИН должен приехать и привезти материалы для ознакомления, после чего суд будет сегодня", - написала она.

По словам Ярмыш, адвокаты до сих пор не видели Навального. Кроме того, его соратники предполагают, что политика могут перевезти в неизвестное место из отдела полиции в Химках, куда его доставили прошлой ночью из аэропорта Шереметьево.

По данным сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и журналистов, Навального в химкинском УВД никто не видел. "Мы допускаем, что Навального в Химках и нет. Его там лично никто не видел. Об этом говорят какие-то внешние признаки и косвенно подтверждает полиция, но с каких пор мы ей должны доверять то", - заявил глава ФБК Иван Жданов.

Возвращение Навального в Россию и задержание в Шереметьево

Навального задержали на паспортном контроле, когда оппозиционер прилетел из Берлина в Москву. Во время задержания его адвокат Ольга Михайлова просила, чтобы в отделении полиции присутствовала и она, но ей в этом отказали. На протяжении нескольких часов после его задержания было неизвестно, где именно находится оппозиционер.

В Германии Алексей Навальный провел около пяти месяцев после отравления "Новичком". Как только оппозиционер объявил о своем возвращении в Россию, стало известно, что в стране он объявлен в розыск по делу "Ив Роше" и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Навальный называет все уголовные дела против него сфабрикованными. Лидеры ЕС, а также европейские и американские политики призывают Москву немедленно освободить оппозиционера.

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