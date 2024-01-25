В Харькове объявлен день траура по жертвам обстрелов

Ракетные обстрелы 23 января вызвали одну из самых масштабных трагедий за все время полномасштабной войны, заявил мэр Харькова Игорь Терехов. День траура пройдет 25 января.

В Харькове четверг, 25 января, станет днем траура по жертвам ракетных обстрелов, произведенных российскими военными двумя днями ранее. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской городской администрации Игорь Терехов .

По его словам, "ракетные обстрелы 23 января привели к одной из самых масштабных по количеству жертв трагедий в Харькове за все время полномасштабной войны". Терехов также выразил соболезнования "родным погибших в их горе" и пожелал "гореть в аду всем российским нелюдям, повинным в убийствах невиновных".

Ракетные обстрелы Харькова 23 января

В течение одних суток 23 января войска РФ трижды обстреляли Харьков, в результате чего погибли 10 человек и пострадали еще 60, в том числе 6 детей. О первом обстреле сообщалось около 3.00 по местному времени, повторный обстрел произошел около 6.00, удары наносились по Киевскому и Салтовскому районам. Около 21.00 по местному времени Россия обстреляла ракетами центральную часть Харькова.

По информации украинских СМИ, для ударов по Харькову российскими войсками были использованы зенитные ракеты С-300, Х-22 (Х-32) и "Искандеры".

Ранее удары по Харькову наносились 16 января и 10 января. Накануне Нового года, 30 декабря, в результате обстрела российскими войсками центра Харькова, пострадали журналисты немецкого телеканала ZDF, находившиеся в отеле Kharkiv Palace.

В Украине ожидают новое наступление РФ на Харьков

4 января британское издание The Telegraph сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к тому, что войска РФ могут повести новое наступление на Харьков. С этой целью в последнее время российская сторона ведет постоянные обстрелы Харькова, применяя ракеты, артиллерию и минометы, говорилось в материале.

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