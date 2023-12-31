Журналисты ZDF пострадали при ударе по отелю в Харькове

Съемочная группа телеканала ZDF находилась в отеле Kharkiv Palace в Харькове, когда здание попало под российский обстрел. Все немецкие журналисты живы, их украинская переводчица получила серьезные травмы.

Журналисты немецкого телеканала ZDF пострадали при обстреле Харькова войсками РФ вечером в субботу, 30 декабря. Съемочная группа немецкого телеканала находилась в отеле Kharkiv Palace в центре города, когда он попал под российский удар. Все пятеро немецких журналистов остались живы. Украинская переводчица, работавшая со съемочной группой, получила серьезные травмы - перелом ребра и трех позвонков. Об этом сообщила 31 декабря одна из членов съемочной группы ZDF, корреспондентка Алика Юнг (Alica Jung).

"Когда я открываю дверь своей комнаты, я вижу не большой открытый вестибюль, как обычно, а темноту и черный дым. Я не знаю, живы ли еще мои коллеги и какая часть этого здания еще сохранилась. Я сразу понимаю, что здесь что-то произошло, что мне нужно выбраться отсюда и найти свою команду", - описала Юнг свои впечатления в первые секунды после удара.

"Когда мы выходим из здания после окончания воздушной тревоги, то видим, что теперь в нем огромная дыра. Российская ракета влетела прямо в здание. Вестибюль завален обломками, люстра упала с потолка, окна выбиты", - продолжает журналистка.

В администрации отеля ей сказали, что из 15 номеров, которые были сданы в отеле, 10 занимали журналисты. "В Украине мы, как и большинство иностранцев, ночевали в гостиницах, в которых есть безопасные убежища. Но оказалось, что безопасных мест в Украине нет", - заключила Юнг.

Российский удар по Харькову

Вечером 30 декабря российская армия атаковала Харьков ракетами и беспилотнками. В результате были повреждены здания в центре города: кафе, жилые дома и офисы, нарушена работа сети водоснабжения, заявили местные власти. По предварительной информации, пострадали 28 человек.

Накануне, в ночь на пятницу, 29 декабря ВС РФ нанесли по Украине массированный ракетный удар, который, по словам президента Владимира Зеленского, затронул 120 населенных пунктов страны. В результате, по его данным, погибло 39 человек, 120 были ранены. На следующий день под обстрел попал российский Белгород. Там число погибших, по актуальным данным местного губернатора, составляет 24 человека, пострадали 109.

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