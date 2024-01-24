Обстрелы Харькова 23 января: число погибших возросло до 10

Россия трижды за минувшие сутки обстреляла Харьков. В результате погибли 10 человек и пострадали еще 60, в том числе 6 детей. В Киеве от обстрелов пострадали 4 человека.

Число погибших в результате трех ракетных обстрелов Харькова, совершенных Россией 23 января, увеличилось до 10 человек. Спасатели извлекли из-под завалов многоэтажного жилого дома, разрушенного российской ракетой, тела 56-летней женщины и 57-летнего мужчины, сообщила в Telegram-канале Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в среду, 24 января. Вечером 23 января было известно о восьми погибших и как минимум 60 пострадавших, среди которых - шесть детей.

Три обстрела Харькова за сутки

О первом обстреле сообщил около 3.00 по местному времени мэр города Игорь Терехов. Позже он уточнил, что " били по району жилой и гражданской застройки". Около 6.00 Терехов написал о нескольких взрывах в городе. По сведениям мэра, в ходе атаки был полностью разрушен подъезд многоквартирного дома, а в Киевском районе города - отключены электричество и водоснабжение.

По данным украинских СМИ, за утро 23 января ВС РФ нанесли в общей сложности 10 ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова. "Предварительно были ракетами C-300 и X-22", - указало онлайн-издание Liga.net .

Около 21.00 по местному времени Россия обстреляла ракетами центральную часть Харькова. По данным ГСЧС, в результате были повреждены жилые дома, магазины и образовательное учреждение.

Ракетный обстрел Россией Киева

23 января российской ракетной атаке подверглась и Киевская область. Вечером того дня глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко подвел в Telegram-канале итоги этой атаки: "К сожалению, количество пострадавших возросло до 4 человек. Один пострадавший с политравмой (множественными повреждениями. - Ред.) и переломами госпитализирован в Киевскую областную клиническую больницу. Один человек отравился продуктами горения, еще двое от госпитализации отказались. Помощь была оказана на месте. Повреждены 3 многоэтажки, хозяйственные постройки, 21 легковое авто, здание кафе. Обломки российских ракет были обнаружены и на территориях двух учебных заведений. В одном из лицеев повреждены окна".

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